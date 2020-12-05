Алексей Крутых не смог выйти в финал турнир ITF в Египте

Украинский теннисист Алексей Крутых (№564 ATP) не смог выйти в финал турнира ITF M15 в Египте.
В матче 1/2 финала 20-летний украинец, получивший восьмой номер посева, уступил шестому сеяному Йохану Никлсу из Швейцарии (№524 ATP).
Каир. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария) – 0:6, 1:6
Ранее на турнире в Турции Дарья Лопатецкая завершила борьбу в 1/4 финала.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.