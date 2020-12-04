Анталья. Лопатецкая остановилась в четвертьфинале

Украинка не сумела обыграть соперницу из Турции

  • 04.12.2020 21:17
  • 166 просмотров
  • 1 комментарий
Анталья. Лопатецкая остановилась в четвертьфинале
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№355 WTA) завершила выступление на турнире ITF W15 в Турции.
 
В матче 1/4 финала 17-летняя украинка проиграла турецкой теннисистке Ипек Оз (№526 WTA).
 
Анталья. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 1:6, 3:6
 
На следующей неделе украинка заявлена еще на один 15-тысячник ITF в Анталье.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
      Andy Chak, 04.12.2020 21:53
    0
    Мда, от що значить майже рік простою...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 04.12.2020 21:53
    0
    Мда, от що значить майже рік простою...
    Ссылка
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