Анталья. Лопатецкая остановилась в четвертьфинале

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№355 WTA) завершила выступление на турнире ITF W15 в Турции.
В матче 1/4 финала 17-летняя украинка проиграла турецкой теннисистке Ипек Оз (№526 WTA).
Анталья. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 1:6, 3:6
На следующей неделе украинка заявлена еще на один 15-тысячник ITF в Анталье.
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Источник — Sport.ua
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