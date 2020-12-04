Алексей Крутых сыграет в полуфинале турнира ITF в Египте

Украинский теннисист Алексей Крутых (№564 ATP) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Египте.
В матче 1/4 финала 20-летний украинец, получивший восьмой номер посева, в напряженном матче одолел испанца Хосе Видаля-Азорина (№620 ATP) .
Каир. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Хосе Видаль-Азорин (Испания) – 6:7(7), 7:6(8), 6:2
В полуфинале Крутых встретится с шестым сеяным Йоханом Никлсом из Швейцарии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.