Алексей Крутых сыграет в полуфинале турнира ITF в Египте

20-летний украинец будет сражаться за выход в финал 15-тысячника

  • 04.12.2020 21:28
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Алексей Крутых сыграет в полуфинале турнира ITF в Египте
© ITF. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№564 ATP) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Египте.
 
В матче 1/4 финала 20-летний украинец, получивший восьмой номер посева, в напряженном матче одолел испанца Хосе Видаля-Азорина (№620 ATP) .
 
Каир. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Хосе Видаль-Азорин (Испания) – 6:7(7), 7:6(8), 6:2
 
В полуфинале Крутых встретится с шестым сеяным Йоханом Никлсом из Швейцарии. 

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Источник — Sport.ua

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