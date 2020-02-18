Каир. Костюк и Шошина преодолели первый круг парного разряда

Украинские теннисистки Марта Костюк и Анастасия Шошина выиграли поединки первого круга в парном разряде на 60-тысячнике ITF в Каире.

Костюк в дуэте с Камиллой Рахимовой из России на супертайбрейке обыграла черногорско-египетский тандем Владица Бабич / Маяр Шериф Абдель-Азиз.

Шошина в паре с Паулой Каней из Польши также на супертайбрейке выбила третий сеяный дуэт Алёна Большова (Испания) / Тереза Мрдежа (Хорватия).

Каир. Первый круг парного разряда

Анастасия Шошина / Паула Каня – Алёна Большова / Тереза Мрдежа – 2:6, 6:4, 10-6

Марта Костюк / Камилла Рахимова – Владица Бабич / Маяр Шериф Абдель-Азиз – 6:2, 6:7(5), 10-6

В следующем раунде Шошина и Каня сразятся с парой Виктория Кан (Россия) / Екатерина Горгодзе (Грузия). Костюк и Рахимова померяются силами против четвертого сеяного тандема Анастасия Гасанова (Россия) / Изабелла Шиникова (Болгария).

Ранее Костюк одержала победу и в одиночном разряде.