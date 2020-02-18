Каир. Костюк и Шошина преодолели первый круг парного разряда

Марта одержала вторую победу за день

  • 18.02.2020 20:20
  • 422 просмотра
  • 1 комментарий
Каир. Костюк и Шошина преодолели первый круг парного разряда
© WTT. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Анастасия Шошина выиграли поединки первого круга в парном разряде на 60-тысячнике ITF в Каире.

Костюк в дуэте с Камиллой Рахимовой из России на супертайбрейке обыграла черногорско-египетский тандем Владица Бабич / Маяр Шериф Абдель-Азиз.

Шошина в паре с Паулой Каней из Польши также на супертайбрейке выбила третий сеяный дуэт Алёна Большова (Испания) / Тереза Мрдежа (Хорватия).

Каир. Первый круг парного разряда
Анастасия Шошина / Паула Каня – Алёна Большова / Тереза Мрдежа – 2:6, 6:4, 10-6
Марта Костюк / Камилла Рахимова – Владица Бабич / Маяр Шериф Абдель-Азиз – 6:2, 6:7(5), 10-6

В следующем раунде Шошина и Каня сразятся с парой Виктория Кан (Россия) / Екатерина Горгодзе (Грузия). Костюк и Рахимова померяются силами против четвертого сеяного тандема Анастасия Гасанова (Россия) / Изабелла Шиникова (Болгария).

Ранее Костюк одержала победу и в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 18.02.2020 20:59
    +3
    Краще б Марта тут зіграла з Шошиною в парі, ніж того, кого вона собі обрала. Грала ж минулого турніру разом із Цуренко - і нормально було.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 18.02.2020 20:59
    +3
    Краще б Марта тут зіграла з Шошиною в парі, ніж того, кого вона собі обрала. Грала ж минулого турніру разом із Цуренко - і нормально було.
    Ссылка
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