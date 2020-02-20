Рейтинг ФИФА. Украина остается в топ-25

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. В топ-30 не произошлом никаких изменений.
Таким образом, Украина сохранила 24-е место в рейтинге с 1537 очками в активе. Лидером рейтинга остается Бельгия.
С полной версией рейтинга ФИФА можно ознакомиться здесь.
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Источник — Sport.ua
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