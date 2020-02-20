Рейтинг ФИФА. Украина остается в топ-25

Опубликован обновленный рейтинг сборных от ФИФА

  • 20.02.2020 12:06
  • 2821 просмотр
  • 2 комментария
Рейтинг ФИФА. Украина остается в топ-25
© ffu.ua

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. В топ-30 не произошлом никаких изменений.

Таким образом, Украина сохранила 24-е место в рейтинге с 1537 очками в активе. Лидером рейтинга остается Бельгия.

С полной версией рейтинга ФИФА можно ознакомиться здесь.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    daqo38
    online
    daqo38, 20.02.2020 13:20
    -1
    https://youtu.be/lvAqSnB8_CM - Крутяк. Шахтер - Бенфика
    Ссылка
    daqo38
    online
    daqo38, 20.02.2020 13:20
    -1
    https://youtu.be/lvAqSnB8_CM - Крутяк. Шахтер - Бенфика
    Ссылка
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