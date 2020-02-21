Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера позволила обойти Кипр

Украина входит в топ-10 лучших футбольных стран Европы в рейтинге 2020

  • 21.02.2020 01:45
  • 1578 просмотров
  • 3 комментария
Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера позволила обойти Кипр
© УЕФА

После матчей Лиги Европы, состоявшихся 20 февраля, обновлена таблица коэффициентов УЕФА. Если в Лиге чемпионов продолжают борьбу только команды из топ-5 стран, то в Лиге Европы есть представители национальных лиг остальной Европы. Sport.ua подводит итоги игрового дня.

«Шахтер» сумел одержать победу в первом матче 1/16 финала над португальской «Бенфикой» (2:1). Эта виктория принесла Украине 0.400 балла (2 очка за победу, поделенные на 5 стартовавших клубов), и в сезоне получилась круглая сумма – 5.000.

В таблице коэффициентов 2020 Украина 10-я, выше Турции и Австрии, но ниже Бельгии и Нидерландов, догнать которые шансов крайне мало (у тех и других остается по два клуба). Украина оторвалась от Турции на 1.100, а от Австрии – на 1.575.

У турков единственный оставшийся представитель, «Истанбул Башакшехир», проиграл на выезде португальскому «Спортингу» (1:3). А вот Австрии удалось набрать 0.200 балла: ЛАСК сумел добиться гостевой ничьей против нидерландского «АЗ Алкмар» (1:1), правда второй их клуб, «Ред Булл Зальцбург», без шансов был разгромлен немецким «Айнтрахтом» (1:4).

Интересно, что произошла смена позиций в таблице 2021. Украина занимает 13-е место рейтинга, обогнав Кипр: АПОЭЛ дома не смог ничего противопоставить швейцарскому «Базелю» (0:3). Но вот Шотландия обошла и тех, и других, и вышла на 12-ю позицию. «Селтик» и «Рейнджерс» неплохо выступают на евроарене, и количество прямых конкурентов Украины только растет.

Таблица коэффициентов УЕФА 2020 (влияет на распределение путевок в сезоне 2021/22) 

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23) 

Напомним, таблица коэффициентов УЕФА влияет на распределение путевок через один сезон. 9-й рейтинг дает право вице-чемпиону страны стартовать с 3-го раунда квалификации ЛЧ. При 10-й позиции второму месту чемпионата придется начинать аж с Q2. Федерация, которая окажется на 11-м месте, вообще потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона. Поэтому остаться на 10-й строчке рейтинга критически важно, а еще лучше – подняться на 9-ю.

Источник данных: Bert Kassies

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 21.02.2020 02:20
    0
    Короч вболіваєм у цьому сезоні за Десну, Сашку і Зорю! Динамо щоб стало п'яте і стартане з 2квал раунду ЛЄ. і всіх там рознесе, тільки в такому випадку наберем очки в табл коеф.
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    Johnny92
    Johnny92, 21.02.2020 02:05
    0
    Якщо пощастить переженем ще й Шотландію.
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 21.02.2020 02:05
    +2
    Мда, от 10 места уже отстаём на 4 балла по показателям следующего сезона. Так или иначе, Шахте очень важно задержаться в ле.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 21.02.2020 02:05
    +2
    Мда, от 10 места уже отстаём на 4 балла по показателям следующего сезона. Так или иначе, Шахте очень важно задержаться в ле.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 21.02.2020 02:20
    0
    Короч вболіваєм у цьому сезоні за Десну, Сашку і Зорю! Динамо щоб стало п'яте і стартане з 2квал раунду ЛЄ. і всіх там рознесе, тільки в такому випадку наберем очки в табл коеф.
    Ссылка
    Johnny92
    Johnny92, 21.02.2020 02:05
    0
    Якщо пощастить переженем ще й Шотландію.
    Ссылка
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