Каир. Дарья Снигур на отказе обыграла четвертую сеяную

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№231 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.
В матче второго круга украинка на отказе одолела четвертую сеяную Ирину Бегу (№97 WTA) из Румынии. Отметим, что это уже третья в карьере победа Снигур над теннисисткой из первой сотни мирового рейтинга.
Каир. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:4, 2:1 (отказ)
В 1/4 финала Снигур сразится против восьмой сеяной румынки Елены Габриэлы Рузе.
Ранее в четвертьфинал вышла также и Марта Костюк.
Напомним, на недавнем 100-тысячнике ITF в Каире Бегу обыграла Костюк и Цуренко. Леся уступила румынке в финале.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.