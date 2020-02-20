Каир. Дарья Снигур на отказе обыграла четвертую сеяную

Еще одна украинка вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Египте

  • 20.02.2020 17:10
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Каир. Дарья Снигур на отказе обыграла четвертую сеяную
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№231 WTA) выиграла еще один поединок на 60-тысячнике ITF в Каире.

В матче второго круга украинка на отказе одолела четвертую сеяную Ирину Бегу (№97 WTA) из Румынии. Отметим, что это уже третья в карьере победа Снигур над теннисисткой из первой сотни мирового рейтинга.

Каир. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:4, 2:1 (отказ)

В 1/4 финала Снигур сразится против восьмой сеяной румынки Елены Габриэлы Рузе.

Ранее в четвертьфинал вышла также и Марта Костюк.

Напомним, на недавнем 100-тысячнике ITF в Каире Бегу обыграла Костюк и Цуренко. Леся уступила румынке в финале.

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Источник — Sport.ua

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