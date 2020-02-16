Цуренко проиграла в напряженном финале турнира ITF в Каире

30-летняя украинка в трех сетах уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии

  • 16.02.2020 19:39
  • 3119 просмотров
  • 3 комментария
Цуренко проиграла в напряженном финале турнира ITF в Каире
© Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 129) проиграла в финале турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов в египетском Каире.

В решающем матче 30-летняя украинка в трех сетах уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии (WTA 118). Напряженный матч длился 2 часа и 25 минут.

ITF Каир. Финал

Леся Цуренко (Украина) [4] – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) [3] – 4:6, 6:3, 2:6

На старте соревнований украинка в двух сетах одолела обладательницу уайлд-кард из Египта Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (WTA 705) со счетом 6:2, 6:3. Затем снова в двух сетах переиграла Лесли Керкхов из Нидерландов (WTA 157) со счетом 6:2, 6:2. 

В четвертьфинале украинская теннисистка в двух сетах обыграла Лару Арруабаррену (WTA 150) из Испании – 7:6 (8:6), 6:2. В полуфинале Леся повесила баранку Аранче Рус (WTA 77) из Нидерландов – 7:5, 6:0.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 16.02.2020 20:43
    0
    радует,только то,что проиграла в борьбе,проиграв 1 сет
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 16.02.2020 19:58
    0
    kollekciy, 16.02.2020 19:48
    Про що, я й писав, дожми Марта Бегу, могла б виграти найбільший для себе турнір. Але ця перемога Бегу також показує що в Марти не проста суперниця була.
    Румунуки вміють терпіти, наші - не дуже. Крім топів, звісно.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 16.02.2020 19:48
    +3
    Про що, я й писав, дожми Марта Бегу, могла б виграти найбільший для себе турнір. Але ця перемога Бегу також показує що в Марти не проста суперниця була.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 16.02.2020 19:48
    +3
    Про що, я й писав, дожми Марта Бегу, могла б виграти найбільший для себе турнір. Але ця перемога Бегу також показує що в Марти не проста суперниця була.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 16.02.2020 20:43
    0
    радует,только то,что проиграла в борьбе,проиграв 1 сет
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 16.02.2020 19:58
    0
    kollekciy, 16.02.2020 19:48
    Про що, я й писав, дожми Марта Бегу, могла б виграти найбільший для себе турнір. Але ця перемога Бегу також показує що в Марти не проста суперниця була.
    Румунуки вміють терпіти, наші - не дуже. Крім топів, звісно.
    Ссылка
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