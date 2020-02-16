Цуренко проиграла в напряженном финале турнира ITF в Каире

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 129) проиграла в финале турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов в египетском Каире.

В решающем матче 30-летняя украинка в трех сетах уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии (WTA 118). Напряженный матч длился 2 часа и 25 минут.

ITF Каир. Финал

Леся Цуренко (Украина) [4] – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) [3] – 4:6, 6:3, 2:6

На старте соревнований украинка в двух сетах одолела обладательницу уайлд-кард из Египта Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (WTA 705) со счетом 6:2, 6:3. Затем снова в двух сетах переиграла Лесли Керкхов из Нидерландов (WTA 157) со счетом 6:2, 6:2.

В четвертьфинале украинская теннисистка в двух сетах обыграла Лару Арруабаррену (WTA 150) из Испании – 7:6 (8:6), 6:2. В полуфинале Леся повесила баранку Аранче Рус (WTA 77) из Нидерландов – 7:5, 6:0.