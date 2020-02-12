Каир. Цуренко стартовала с победы

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) успешно начала борьбу на турнире ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в Каире.

На старте соревнований 30-летняя украинка в двух сетах одолела обладательницу уайлд-кард египтянку Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (№705 WTA).

Каир. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (Египет) – 6:2, 6:3

В следующем раунде Цуренко сразится против Сандры Самир из Египта (№369 WTA) или Лесли Керкхове из Нидерландов (№157 WTA).

Ранее турнир покинула Дарья Снигур.