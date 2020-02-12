Каир. Снигур уступила первой ракетке турнира

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (№227 WTA) завершила борьбу на турнире ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в Каире.
На старте соревнований украинской тинейджерке выпало сразиться против лидера посева, Аранчи Рус из Нидерландов (№77 WTA).
Каир. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 4:6, 3:6
Отметим, что на турнире в Каире также выступят Леся Цуренко, Марта Костюк и Анастасия Шошина.
Напомним, в прошлом году Аранча Рус отметилась тем, что выиграла десять 25-тысячников ITF, благодаря чему оказалась в первой сотне мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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