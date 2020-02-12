Каир. Снигур уступила первой ракетке турнира

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (№227 WTA) завершила борьбу на турнире ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в Каире.

На старте соревнований украинской тинейджерке выпало сразиться против лидера посева, Аранчи Рус из Нидерландов (№77 WTA).

Каир. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 4:6, 3:6

Отметим, что на турнире в Каире также выступят Леся Цуренко, Марта Костюк и Анастасия Шошина.

Напомним, в прошлом году Аранча Рус отметилась тем, что выиграла десять 25-тысячников ITF, благодаря чему оказалась в первой сотне мирового рейтинга.