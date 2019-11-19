Читерша года. Теннисистка из первой сотни выиграла десять 25-тысячников

Аранча Рус из Нидерландов на прошлой неделе выиграла грунтовый 25-тысячник ITF в Орландо (США), добыв десятую за сезон победу на соревнованиях подобной категории.

Благодаря частым победам на 25-тысячниках (всего при одном проигранном финальном матче), на которых преимущественно играют теннисистки из третьей сотни и ниже, 28-летней спортсменке удается держать на границе первой и второй сотни мирового рейтинга. Например, на данный момент в онлайн-рейтинге она занимает 93-ю позицию.

Также стоит отметить, что в 2019 году Рус провела уже 103 матча, 78 из которых выиграла.