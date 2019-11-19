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Читерша года. Теннисистка из первой сотни выиграла десять 25-тысячников

Аранча Рус доминирует на грунтовых турнирах ITF

  • 19.11.2019 19:59
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Читерша года. Теннисистка из первой сотни выиграла десять 25-тысячников
© ITF. Аранча Рус
Аранча Рус из Нидерландов на прошлой неделе выиграла грунтовый 25-тысячник ITF в Орландо (США), добыв десятую за сезон победу на соревнованиях подобной категории.
 
Благодаря частым победам на 25-тысячниках (всего при одном проигранном финальном матче), на которых преимущественно играют теннисистки из третьей сотни и ниже, 28-летней спортсменке удается держать на границе первой и второй сотни мирового рейтинга. Например, на данный момент в онлайн-рейтинге она занимает 93-ю позицию.
 
Также стоит отметить, что в 2019 году Рус провела уже 103 матча, 78 из которых выиграла.
 
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Источник — Sport.ua

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