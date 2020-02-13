Цуренко вышла в четвертьфинал турнира ITF в египетском Каире

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 129) успешно выступает на турнире ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов в египетском Каире.
Во втором круге 30-летняя украинка в двух сетах одолела Лесли Керкхов из Нидерландов (WTA 157) со счетом 6:2, 6:2. Матч продлился всего 1 час и 5 минут.
ITF Каир. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) [4] – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 6:2, 6:2
Теперь в четвертьфинале соперницей Цуренко за выход в топ-4 станет испанка Лара Арруабаррена (WTA 150), которая посеяна под 6-м номером.
Напомним, на старте соревнований украинка в двух сетах одолела обладательницу уайлд-кард из Египта Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (WTA 705) со счетом 6:2, 6:3.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.