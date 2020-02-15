Цуренко вышла в финал 100-тысячника ITF в Каире, разбив первую сеяную

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) продолжила серию побед на 100-тысячнике ITF в Каире.

В матче 1/2 финала украинка в двух сетах одолела лидера посева Аранчу Рус из Нидерландов (№77 WTA).

Каир. Полуфинал

Леся Цуренко (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 7:5, 6:0

В финале Цуренко сразится против Ирины Бегу из Румынии (№118 WTA) или Алены Большовой из Испании (№111 WTA).

Отметим, что Цуренко за времена своей карьеры выиграла шесть титулов ITF (не выше 25-тысячника) и четыре титула WTA International.

Напомним, Рус в первом круге выбила из борьбы украинку Дарью Снигур, а также не пустила в парный финал Анастасию Шошину.