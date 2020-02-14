Биатлонисты стали пятыми в миксте, Шахтер всухую обыграл Волынь в спарринге

Главные новости за 13-е февраля на Sport.ua

  • 14.02.2020 02:00
  • 37 просмотров
  • 0 комментариев
Биатлонисты стали пятыми в миксте, Шахтер всухую обыграл Волынь в спарринге
© Украинский биатлон

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13-е февраля.

1. ЧМ-2020 по биатлону. Украина финишировала пятой в смешанной эстафете. Украинцы были близки к завоеванию медали в стартовой гонке чемпионата мира.

2. Шахтер всухую обыграл Волынь в товарищеском матче. «Горняки» забили два безответных мяча одному из лидеров Первой лиги.

3. ОФИЦИАЛЬНО: Хаким Зиеш станет игроком Челси будущим летом. Лондонский клуб договорился о приобретении марокканского вингера за €40 миллионов.

4. Отсутствие снега помешало проведению чемпионата Европы по биатлону. Вместо эстонского Отепяя соревнования проведут в белорусских Раубичах.

5. Бой Ломаченко за 4 пояса планируют на конец мая. Вскоре должно быть официальное подтверждение.

6. Setanta Sports получила лицензию на запуск в Украине второго телеканала. Ирландская компания создаст новый канал под названием Setanta Sports+.

7. Кубок Италии. Гол Роналду помог Ювентусу спастись в матче с Миланом. Хозяева не удержали минимальную победу.

8. Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина. Поединки плей-офф пройдут 17-18 апреля.

9. Фонсека и Рома: надолго ли роман? Обозреватель Sport.ua – о перспективе в стане «джаллоросси» экс-тренера «Шахтера».

10. Мариуполь забил 9 безответных мячей латвийской Валмиере в спарринге. Команда Александра Бабича деклассировала прибалтийский клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности