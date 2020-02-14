Биатлонисты стали пятыми в миксте, Шахтер всухую обыграл Волынь в спарринге

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13-е февраля.
1. ЧМ-2020 по биатлону. Украина финишировала пятой в смешанной эстафете. Украинцы были близки к завоеванию медали в стартовой гонке чемпионата мира.
2. Шахтер всухую обыграл Волынь в товарищеском матче. «Горняки» забили два безответных мяча одному из лидеров Первой лиги.
3. ОФИЦИАЛЬНО: Хаким Зиеш станет игроком Челси будущим летом. Лондонский клуб договорился о приобретении марокканского вингера за €40 миллионов.
4. Отсутствие снега помешало проведению чемпионата Европы по биатлону. Вместо эстонского Отепяя соревнования проведут в белорусских Раубичах.
5. Бой Ломаченко за 4 пояса планируют на конец мая. Вскоре должно быть официальное подтверждение.
6. Setanta Sports получила лицензию на запуск в Украине второго телеканала. Ирландская компания создаст новый канал под названием Setanta Sports+.
7. Кубок Италии. Гол Роналду помог Ювентусу спастись в матче с Миланом. Хозяева не удержали минимальную победу.
8. Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина. Поединки плей-офф пройдут 17-18 апреля.
9. Фонсека и Рома: надолго ли роман? Обозреватель Sport.ua – о перспективе в стане «джаллоросси» экс-тренера «Шахтера».
10. Мариуполь забил 9 безответных мячей латвийской Валмиере в спарринге. Команда Александра Бабича деклассировала прибалтийский клуб.
Источник — Sport.ua
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