Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина

Поединки плей-офф пройдут 17-18 апреля

  • 13.02.2020 13:05
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Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина
© Utsubo Tennis Center

Федерация тенниса Японии назвала место проведения матча против украинок в женском командном чемпионате.

Поединок Япония - Украина пройдет на корте Utsubo Tennis Center в Осаке. Здесь же в 2016 году «сине-желтые» провели поединок против японцев в рамках Кубка Дэвиса.

В 2019 году на этих кортах Наоми Осака выиграла титул серии WTA Premier, обыграв в финале Анастасию Павлюченкову.

Ранее капитан сборной Украины Михаил Филима заявил, что состав на матч с Японией будет другим. 

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Источник — Большой теннис Украины

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