Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина

Федерация тенниса Японии назвала место проведения матча против украинок в женском командном чемпионате.
Поединок Япония - Украина пройдет на корте Utsubo Tennis Center в Осаке. Здесь же в 2016 году «сине-желтые» провели поединок против японцев в рамках Кубка Дэвиса.
В 2019 году на этих кортах Наоми Осака выиграла титул серии WTA Premier, обыграв в финале Анастасию Павлюченкову.
Ранее капитан сборной Украины Михаил Филима заявил, что состав на матч с Японией будет другим.
Источник — Большой теннис Украины
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