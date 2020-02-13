Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина

Федерация тенниса Японии назвала место проведения матча против украинок в женском командном чемпионате.

Поединок Япония - Украина пройдет на корте Utsubo Tennis Center в Осаке. Здесь же в 2016 году «сине-желтые» провели поединок против японцев в рамках Кубка Дэвиса.

В 2019 году на этих кортах Наоми Осака выиграла титул серии WTA Premier, обыграв в финале Анастасию Павлюченкову.

Ранее капитан сборной Украины Михаил Филима заявил, что состав на матч с Японией будет другим.