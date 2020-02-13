ОФИЦИАЛЬНО: Хаким Зиеш станет игроком Челси будущим летом

Лондонский «Челси» достиг соглашения с амстердамским «Аяксом» о подписании 26-летнего марокканского вингера Хакима Зиеша будущим летом. До конца текущего сезона Зиеш продолжит защищать цвета «Аякса».

«Челси» заплатит за Зиеша €40 миллионов без учета бонусов.

Зиеш защищает цвета «Аякса» с лета 2016-го года после перехода из «Твенте» за €11 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за нидерландский клуб 30 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Хаким выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов, но, в итоге, принял решение играть за сборную Марокко. На счету Зиеша 32 матча и 12 забитых мячей в составе марокканской национальной команды.