ОФИЦИАЛЬНО: Хаким Зиеш станет игроком Челси будущим летом

Лондонский клуб договорился о приобретении марокканского вингера за €40 миллионов

  • 13.02.2020 14:31
  • 1511 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Хаким Зиеш станет игроком Челси будущим летом
© ФК Челси. Хаким Зиеш

Лондонский «Челси» достиг соглашения с амстердамским «Аяксом» о подписании 26-летнего марокканского вингера Хакима Зиеша будущим летом. До конца текущего сезона Зиеш продолжит защищать цвета «Аякса».

«Челси» заплатит за Зиеша €40 миллионов без учета бонусов.

Зиеш защищает цвета «Аякса» с лета 2016-го года после перехода из «Твенте» за €11 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за нидерландский клуб 30 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Хаким выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов, но, в итоге, принял решение играть за сборную Марокко. На счету Зиеша 32 матча и 12 забитых мячей в составе марокканской национальной команды.

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Источник — ФК Челси

(4 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 13.02.2020 15:23
    0
    неплохо для фанов челси))
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 13.02.2020 15:23
    0
    неплохо для фанов челси))
    Ссылка
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