Фонсека и Рома: надолго ли роман?

Вчера авторитетное издание Corriere dello Sport, ссылаясь на собственные источники в «Роме», сообщило, что римский клуб может отправить Паулу Фонсеку в отставку. Это может произойти в случае невыхода «джаллоросси» в Лигу чемпионов. Называют даже возможного преемника экс-тренера «Шахтера» - Массимилиано Аллегри, который с минувшего лета, когда он оставил «Ювентус», сидит без работы. «Рома» же после последних неудач (ничья и два поражения в трех матчах), скатилась на пятую позицию в Серии А, пропустив в топ-4 «Аталанту».

***

Первую часть нынешнего сезона для Паулу Фонсеки можно было назвать «медовым месяцем». Несмотря на видимые проблемы команды (постоянная перестройка, уход лидеров, на место которых приходят преимущественно молодые исполнители, конфликты между игроками), экс-наставник «Шахтера» не провалился на новом рабочем месте. 2019-й «Рома» завершила в зоне Лиги чемпионов – собственно, именно этого и требовало руководство «волков» от португальского специалиста. Вроде бы как наладились отношения у Паулу и с римскими тиффози, которые поначалу не воспринимали наставника всерьез.

Но, по всей видимости, самое сложное для Фонсеки и «Ромы» в текущем чемпионате только начинается. Фонсека очень рассчитывал на недавно закрывшееся трансферное окно. Тренер хотел избавиться и от балласта, и прикупить пару-тройку серьезных исполнителей. К сожалению для приверженцев «джаллоросси» и их наставника, «Рома» не решила свои кадровые проблемы даже наполовину. Жезус, Пасторе, Перотти и Ундер, от которых Фонсека хотел избавиться, в итоге остались в команде. В то время как Вечный Город покинули отнюдь не лишние Нзонзи и Флоренци. Нечем похвастаться и в плане приобретений – вместо Лингарда, Шакири или Педро, на которых вроде бы всерьез претендовал римский клуб, в команде оказались Перес, Ибаньес и Вильяр.

💬 Carles Perez, Gonzalo Villar e Roger Ibanez in conferenza stampa#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) February 12, 2020

Футболисты неплохие, но иного, не звездного уровня. Не удалось «волкам» прикупить и толкового форварда – а ведь это была задача номер один: стареющий Джеко так и остается единственной надеждой в атаке.

***

2020-й год для «Ромы» начался неудачно. В семи матчах в рамках серии А – пять поражений, одна победа и одна ничья. И уже потерянное место в ведущей четверке. И уже раздающиеся голоса негодования на трибунах. И наверняка потерянное ощущение хотя бы минимального комфорта у самого тренера римлян. Сможет ли Фонсека преодолеть этот кризисный отрезок, фактически первый в его римской карьере?

В данном контексте нужно понимать, что мы с вами тренера Фонсеку в роли кризисного менеджера практически не знаем. Португалец пришел в отнюдь не кризисный «Шахтер», где была выстроена и работала идеальная для наших широт система, где были собраны лучшие в стране исполнители. Новому тренеру нужно было просто разобраться с подшефным хозяйством, а также научиться результативно играть против «автобусов». И первую часть проблемы, и вторую Паулу и его штабу удалось решить. Правда, не без потерь и шараханий. В этой связи можно сразу вспомнить его эксперимент с 4-4-2 в ответном матче против «Янг Бойз», вылившийся в вылет команды из Лиги чемпионов. Припоминается и фактическая капитуляция Фонсеки перед «ломовой» тактикой Хацкевича. Однажды, после очередного поражения от «Динамо», тогдашний наставник «горняков» в сердцах заявил, что, мол, не знает, как играть и обыгрывать своего главного конкурента по УПЛ. Но, тем не менее, со временем и Хацкевича он научился обыгрывать, да и в Лиге чемпионов пошуметь удалось.

Собственно, благодаря неплохой игре «горняков» в главном клубном турнире континента португалец и получил предложение от «Ромы». Конкретно – римский клуб хорошо запомнил тренера «Шахтера», с которым пересекся в 1/8 финала ЛЧ в кампании-2017/2018.



ФК Шахтер

Несмотря на то, что тогда дальше прошла «Рома», игра чемпионов Украины запомнилась и зрелищностью, и их умением контролировать мяч и создавать голевые моменты. Именно нереализация стала тогда бичом «оранжево-черных», не пустившим их в четвертьфинал. Вот, собственно, и все видимые для итальянцев геройства Фонсеки до «Ромы». Вот, собственно, и все наши познания об этом тренере в этот же период (ну, можно еще вспомнить его работу в «Браге», с которой «Шахтер» еще Луческу столкнулся в плей-офф Лиги Европы).

То есть, если называть вещи своими именами, «Рома» в лице Фонсеки приобретала своеобразного «кота в мешке». Семь трофеев, добытых португальцем в чемпионате Украины, вряд ли добавляют Паулу особых вистов, так как на Апеннинах наш чемпионат не имеет особого веса. Фонсеку брали потому, что он довольно успешно сыграл против «Ромы», о чем было сказано выше, и может еще из-за того, что он не единожды называл себя приверженцем тренерских методик Гвардиолы и Сарри. А еще и потому, что боссам римлян не удалось заполучить топ-тренеров.

Говоря проще, Фонсека в списке претендентов на должность рулевого «волков» был во второй части списка. После Конте, Сарри, Гасперини, Джампаоло, Михайловича и даже Де Дзерби. И тут вот еще что. Взрывной президент «Ромы» Джеймс Паллотта хотел видеть во главе своего нерадивого детища Гасперини, но тот решил сыграть со своей «Аталантой» впервые в истории в Лиге чемпионов. Новый спортдир клуба Петраки, сменивший одиозного Мончи, ратовал за приглашение своего хорошего приятеля Конте. То есть, оба менеджера высшего эшелона хотели видеть во главе «Ромы» матерого тренера, но главное – итальянца с опытом работы в серии А. Но когда эти варианты не срослись, Паллотта, по данным итальянских СМИ, просто охладел к процессу поиска нового тренера. Вот тогда-то и сплыла кандидатура тогдашнего тренера «Шахтера». Фонсека без особых раздумий принял предложение «Ромы», ведь никогда и не скрывал своих амбиций поработать в более конкурентной и сильной среде, чем УПЛ. То есть, в этой связи можно предположить, что это для Фонсеки «Рома» оказалась более выгодным вариантом, нежели он для команды.

***

Но, как бы то ни было, первые месяцы во главе «джаллоросси» для португальского специалиста оказались успешными. Ему удалось стабилизировать игру, погасить склоки в раздевалке, он оказался тактически подкованным и неплохим мотиватором. Да, можно спорить с бывшим ассистентом Луческу Николини по поводу того, что «Фонсека строить не умеет», можно и согласиться, однако оспаривать его сильные стороны просто глупо. Но серия А – это явно иной уровень, нежели УПЛ или чемпионат Португалии. Тут нужно по-настоящему настраиваться на каждого оппонента, а не «через одного». К тому же, эффект новизны от пришествия Паулу на «Олимпико» уже давно прошел. А тут еще и настоящий травмопад в команде. Одним словом, во второй части сезона для Фонсеки и «Ромы» начались серые будни. А учитывая, что кадровый ресурс у столичной команды сейчас не самый лучший, особенно в сравнении с нынешней четверкой ведущих команд Италии, можно предположить, что задача по возвращению «волков» в групповой турнир чемпионской Лиги окажется очень и очень сложной. И в этой связи бывшему тренеру «Шахтера» можно только посочувствовать.



Твиттер Ромы

Дело в том, что главный тренер в Италии – это больше, чем должность. Алленаторе вынуждены жить между любовью и ненавистью, золотой середины в этом случае просто не предусмотрено. И особенно это касается тренеров «Ромы», на которых очень давит пресса и публика. А еще давит Паллотта. Несмотря на то, что американец за семь лет правления «волчьей стаей» так и не сумел добыть с командой ни одного трофея, как и не вывел ее в гранды континентального футбола, побив горшки с тиффози, себя виновным в провалах он не считает. А вот тренеров при первых же признаках серьезного кризиса меняет без особых раздумий. На минуточку, Фонсека – четырнадцатый по счету наставник «Ромы» за последние пятнадцать лет. И достаточно вспомнить, как был уволен Ди Франческо, приведший «волков» к третьему месту в серии А и полуфиналу ЛЧ в позапрошлом сезоне. Как только «Рома» под его руководством в прошлом чемпионате начала терпеть бедствие, ему оперативно указали на дверь. Впрочем, как и заменившему его Раньери. Та же участь постигла чуть раньше и Гарсию, при котором команда выдала десять подряд побед на старте сезона.

Так что в этой связи не нужно строить особых иллюзий: Фонсеку уберут при первом же серьезном шухере. Жаль, конечно же, если это произойдет по ходу нынешнего сезона, ведь тренер он действительно толковый, да и право на ошибку должно быть. Но с «волками» жить…

Валерий ВАСИЛЕНКО