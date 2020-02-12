Фонсека может быть уволен из Ромы в случае невыхода в Лигу чемпионов

Руководство «Ромы» может отправить в отставку тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой, если команда по итогам сезона не финиширует в топ-4 и не получит путевку в Лигу чемпионов.
Отмечается, что ныне боссы «волков» проявляют безграничное доверие к Фонсеке, но тот понимает, что в тренерской работе лишь результат может означать сохранение должности.
В частности, в трех последних матчах «Рома» не может выиграть (ничья и два поражения). Последнюю победу в Серии А римская команда добывала 19 января против «Дженоа» (3:1) на выезде. Ныне команда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, отставая на три очка от идущей четвертой «Аталанты».
Напомним, Массимилиано Аллегри с лета минувшего года пребывает без работы. Его последней командой был «Ювентус», с которым тренер работал с 2014 года.
Источник — Corriere dello Sport
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Он разве этого не знал? Рома может даже выше своей головы прыгнуть, но там есть "ВЕЧНЫЙ" чемпион (Ювентус)
Он разве этого не знал? Рома может даже выше своей головы прыгнуть, но там есть "ВЕЧНЫЙ" чемпион (Ювентус)
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