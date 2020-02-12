Фонсека может быть уволен из Ромы в случае невыхода в Лигу чемпионов

Руководство «Ромы» может отправить в отставку тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой, если команда по итогам сезона не финиширует в топ-4 и не получит путевку в Лигу чемпионов.

Отмечается, что ныне боссы «волков» проявляют безграничное доверие к Фонсеке, но тот понимает, что в тренерской работе лишь результат может означать сохранение должности.

В частности, в трех последних матчах «Рома» не может выиграть (ничья и два поражения). Последнюю победу в Серии А римская команда добывала 19 января против «Дженоа» (3:1) на выезде. Ныне команда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, отставая на три очка от идущей четвертой «Аталанты».

Напомним, Массимилиано Аллегри с лета минувшего года пребывает без работы. Его последней командой был «Ювентус», с которым тренер работал с 2014 года.