Фонсека может быть уволен из Ромы в случае невыхода в Лигу чемпионов

Заменить португальца, по слухам, уже готов Массимилиано Аллегри

  • 12.02.2020 14:44
  • 1600 просмотров
  • 5 комментариев
Фонсека может быть уволен из Ромы в случае невыхода в Лигу чемпионов
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Руководство «Ромы» может отправить в отставку тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой, если команда по итогам сезона не финиширует в топ-4 и не получит путевку в Лигу чемпионов.

Отмечается, что ныне боссы «волков» проявляют безграничное доверие к Фонсеке, но тот понимает, что в тренерской работе лишь результат может означать сохранение должности.

В частности, в трех последних матчах «Рома» не может выиграть (ничья и два поражения). Последнюю победу в Серии А римская команда добывала 19 января против «Дженоа» (3:1) на выезде. Ныне команда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, отставая на три очка от идущей четвертой «Аталанты».

Напомним, Массимилиано Аллегри с лета минувшего года пребывает без работы. Его последней командой был «Ювентус», с которым тренер работал с 2014 года.

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Источник — Corriere dello Sport

(6 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 12.02.2020 15:00
    0
    Чемпионат Италии - это не чемпионат Украины.
    Он разве этого не знал? Рома может даже выше своей головы прыгнуть, но там есть "ВЕЧНЫЙ" чемпион (Ювентус)
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 14:53
    -1
    причём здесь луческу
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 14:53
    -1
    Trasher311987, 12.02.2020 14:49
    Этот человек должен каждый месяц отправлять мистеру Луческу часть своей зп. За команду которая дала ему возможность поработать в Италии.
    а что луческу сделал как тренер для шахты, ставил бразильцев в стартовый состав?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 14:49
    -1
    Этот человек должен каждый месяц отправлять мистеру Луческу часть своей зп. За команду которая дала ему возможность поработать в Италии.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 14:47
    -2
    ну чтож, пожелаем рома не попасть в лигу чемпионов.
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    mb_cdi
      mb_cdi, 12.02.2020 15:00
    0
    Чемпионат Италии - это не чемпионат Украины.
    Он разве этого не знал? Рома может даже выше своей головы прыгнуть, но там есть "ВЕЧНЫЙ" чемпион (Ювентус)
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