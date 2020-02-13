Setanta Sports получила лицензию на запуск в Украине второго телеканала

Ирландская компания создаст новый канал под названием Setanta Sports+

  • 13.02.2020 18:08
  • 1184 просмотра
  • 2 комментария
Setanta Sports получила лицензию на запуск в Украине второго телеканала
© Setanta Sports

Сегодня, 13 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в перечень иностранных адаптированных каналов новый канал Setanta Sports+.

Это второй спортивный канал ирландской компании Setanta Sports, который выходит на украинский рынок.

Телезрители смогу увидеть еще больше спорта на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+. 

Ранее руководитель канала Мария Лысенко рассказала о планах транслировать теннис.

Напомним, 13 февраля также ФК «Шахтер» получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 18:20
    +1
    Футбольных комментаторов бы еще хороших на Сетанта Спортс. Там только Джулай и Иванов такие что можно слушать. Остальные с отвратительными голосами, что то бубнят как из погреба
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.02.2020 18:20
    0
    супергуд!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.02.2020 18:20
    +1
    Футбольных комментаторов бы еще хороших на Сетанта Спортс. Там только Джулай и Иванов такие что можно слушать. Остальные с отвратительными голосами, что то бубнят как из погреба
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.02.2020 18:20
    0
    супергуд!
    Ссылка
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