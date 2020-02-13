Setanta Sports получила лицензию на запуск в Украине второго телеканала

Сегодня, 13 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в перечень иностранных адаптированных каналов новый канал Setanta Sports+.
Это второй спортивный канал ирландской компании Setanta Sports, который выходит на украинский рынок.
Телезрители смогу увидеть еще больше спорта на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+.
Ранее руководитель канала Мария Лысенко рассказала о планах транслировать теннис.
Напомним, 13 февраля также ФК «Шахтер» получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD.
Источник — Facebook
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