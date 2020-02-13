Setanta Sports получила лицензию на запуск в Украине второго телеканала

Сегодня, 13 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в перечень иностранных адаптированных каналов новый канал Setanta Sports+.

Это второй спортивный канал ирландской компании Setanta Sports, который выходит на украинский рынок.

Телезрители смогу увидеть еще больше спорта на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Ранее руководитель канала Мария Лысенко рассказала о планах транслировать теннис.

Напомним, 13 февраля также ФК «Шахтер» получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD.