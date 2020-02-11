Плюс теннис! Setanta Sports планирует запустить в Украине второй телеканал

Компания Setanta Sports планирует запустить в Украине ещё один телеканал. Руководитель канала Мария Лысенко рассказала о ближайших планах:
«Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить уже в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета.
Мы уже начали с января трансляции женского тенниса. На этой неделе показываем Thailand Open, где Свитолина будет выступать. Надеемся, сможем зрителям показать максимальное количество матчей с её участием.
Также с марта мы планируем трансляции мужского тенниса – турниров уровня АТР 1000. И в июне мы планируем в максимальном объёме, насколько это возможно, трансляции двух недель Уимблдона».
Ирландский телеканал Setanta Sports начал вещание в Украине 1 августа 2019 года, сейчас он показывает английский и шотландский футбол, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.
Источник — UA-Football
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Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
Все.
Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
Ждём. Марии Респект
Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
Все.
Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
Ждём. Марии Респект
Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
Все.
Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
Ждём. Марии Респект
Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
Все.
Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
Ждём. Марии Респект
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