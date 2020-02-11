Плюс теннис! Setanta Sports планирует запустить в Украине второй телеканал

Руководитель канала Мария Лысенко рассказала о планах транслировать теннис

  • 11.02.2020 10:25
  • 1171 просмотр
  • 6 комментариев
Плюс теннис! Setanta Sports планирует запустить в Украине второй телеканал
© Setanta Sports

Компания Setanta Sports планирует запустить в Украине ещё один телеканал. Руководитель канала Мария Лысенко рассказала о ближайших планах:

«Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить уже в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета.

Мы уже начали с января трансляции женского тенниса. На этой неделе показываем Thailand Open, где Свитолина будет выступать. Надеемся, сможем зрителям показать максимальное количество матчей с её участием.

Также с марта мы планируем трансляции мужского тенниса – турниров уровня АТР 1000. И в июне мы планируем в максимальном объёме, насколько это возможно, трансляции двух недель Уимблдона».

Ирландский телеканал Setanta Sports начал вещание в Украине 1 августа 2019 года, сейчас он показывает английский и шотландский футбол, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.

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Источник — UA-Football

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 11:21
    0
    Trasher311987, 11.02.2020 11:20
    Нам нужно подумать мужской теннис срочно, потому что после Медведева никого.
    Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
    Все.
    Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
    Ждём. Марии Респект
    Извините подымать хотел написать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 11:20
    0
    Нам нужно подумать мужской теннис срочно, потому что после Медведева никого.
    Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
    Все.
    Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
    Ждём. Марии Респект
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 11.02.2020 10:58
    +1
    Це як сон. Дуже чекаю на цю подію. Успіхів Сетанті й розвитку в Україні.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 10:53
    0
    Супер. Это отличная новость
    Ссылка
    Vo-One8
    online
      Vo-One8, 11.02.2020 10:45
    0
    На даний момент Сетанта не тільки англійський (АПЛ і Чемпіоншип) та шотландський футбол транслює, а й нідерландську Ередивізі.
    Ссылка
    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 11.02.2020 10:39
    +2
    Нарешті дочекались!
    Ссылка
    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 11.02.2020 10:39
    +2
    Нарешті дочекались!
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 11.02.2020 10:58
    +1
    Це як сон. Дуже чекаю на цю подію. Успіхів Сетанті й розвитку в Україні.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 11:21
    0
    Trasher311987, 11.02.2020 11:20
    Нам нужно подумать мужской теннис срочно, потому что после Медведева никого.
    Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
    Все.
    Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
    Ждём. Марии Респект
    Извините подымать хотел написать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 11:20
    0
    Нам нужно подумать мужской теннис срочно, потому что после Медведева никого.
    Отдельно вспышками играли Стах и Саня.
    Все.
    Я надеюсь это поможет многим деткам и родителям увидеть теннис самого крутого уровня. Тем самым дать развитие нашей стране.
    Ждём. Марии Респект
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 10:53
    0
    Супер. Это отличная новость
    Ссылка
    Vo-One8
    online
      Vo-One8, 11.02.2020 10:45
    0
    На даний момент Сетанта не тільки англійський (АПЛ і Чемпіоншип) та шотландський футбол транслює, а й нідерландську Ередивізі.
    Ссылка
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