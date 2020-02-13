Шахтер получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 февраля решил выдать футбольному клубу «Шахтер» лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ для телеканалу FCSD.

Телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, отметил представитель «Шахтера». Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи «Шахтера», в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

Канал «Шахтера» не входит в «Медиа Группу Украина», которая имеет три собственных футбольных канала, и является отдельным проектом, хотя и имеет с медиагруппой общего владельца – Рината Ахметова. Дистрибуцией и монетизацией клубного канала заниматься коммерческий отдел ФК «Шахтер».

FCSD планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал к ним доставлять по IP, уже имеет соглашение с компанией Cosmonova, сообщил представитель «Шахтера». Также канал будет распространять свой контент на онлайн-платформе футбольного клуба – его сайте.

Канал планирует монетизацию за счет подписки и размещения спонсорства. На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша, будет канал платить кабельным провайдерам за вхождение в их сети, или будет сам брать с них плату за ретрансляцию, представитель «Шахтера» сказал, что канал планирует получать средства от провайдеров.

Олег Черныш предлагал перенести рассмотрение вопроса, чтобы телеканал FCSD подготовил видеопрезентацию. Коллеги его не поддержали и большинством голосов поддержали выдачу лицензии сроком на 10 лет.