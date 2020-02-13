Шахтер получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 февраля решил выдать футбольному клубу «Шахтер» лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ для телеканалу FCSD.
Телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, отметил представитель «Шахтера». Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи «Шахтера», в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.
Канал «Шахтера» не входит в «Медиа Группу Украина», которая имеет три собственных футбольных канала, и является отдельным проектом, хотя и имеет с медиагруппой общего владельца – Рината Ахметова. Дистрибуцией и монетизацией клубного канала заниматься коммерческий отдел ФК «Шахтер».
FCSD планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал к ним доставлять по IP, уже имеет соглашение с компанией Cosmonova, сообщил представитель «Шахтера». Также канал будет распространять свой контент на онлайн-платформе футбольного клуба – его сайте.
Канал планирует монетизацию за счет подписки и размещения спонсорства. На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша, будет канал платить кабельным провайдерам за вхождение в их сети, или будет сам брать с них плату за ретрансляцию, представитель «Шахтера» сказал, что канал планирует получать средства от провайдеров.
Олег Черныш предлагал перенести рассмотрение вопроса, чтобы телеканал FCSD подготовил видеопрезентацию. Коллеги его не поддержали и большинством голосов поддержали выдачу лицензии сроком на 10 лет.
Источник — Детектор.Медиа
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Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
Поберегли так сказать ?
Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
Поберегли так сказать ?
Зачем скромничать .
Уже ж два было , вот третий недавно открыли , а это четвёртый получается ?
В книгу рекордов Гиннеса хотят ?
Скорее наоборот...
Ну так он только на одной Роттердам плюс кинул бюджет Украины на 19 миллиардов, а так ни причем конечно, агнец прям...
Ахметов вчера на допросе бил
Ахметов вчера на допросе бил
Ну так он только на одной Роттердам плюс кинул бюджет Украины на 19 миллиардов, а так ни причем конечно, агнец прям...
Так видать ахметов к тебе прислушивается, раз столько лет и носа в Украине не показывает)))
Так видать ахметов к тебе прислушивается, раз столько лет и носа в Украине не показывает)))
Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
Поберегли так сказать ?
Зачем скромничать .
Уже ж два было , вот третий недавно открыли , а это четвёртый получается ?
В книгу рекордов Гиннеса хотят ?
Ахметов вчера на допросе бил
Ахметов вчера на допросе бил
Так видать ахметов к тебе прислушивается, раз столько лет и носа в Украине не показывает)))
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