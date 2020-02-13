Шахтер получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD

Телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине

  • 13.02.2020 14:19
  • 1340 просмотров
  • 21 комментарий
Шахтер получил лицензию от Нацсовета на запуск клубного телеканала FCSD
© ФК Шахтер Донецк

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 февраля решил выдать футбольному клубу «Шахтер» лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ для телеканалу FCSD.

Телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, отметил представитель «Шахтера». Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи «Шахтера», в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

Канал «Шахтера» не входит в «Медиа Группу Украина», которая имеет три собственных футбольных канала, и является отдельным проектом, хотя и имеет с медиагруппой общего владельца – Рината Ахметова. Дистрибуцией и монетизацией клубного канала заниматься коммерческий отдел ФК «Шахтер».

FCSD планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал к ним доставлять по IP, уже имеет соглашение с компанией Cosmonova, сообщил представитель «Шахтера». Также канал будет распространять свой контент на онлайн-платформе футбольного клуба – его сайте.

Канал планирует монетизацию за счет подписки и размещения спонсорства. На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша, будет канал платить кабельным провайдерам за вхождение в их сети, или будет сам брать с них плату за ретрансляцию, представитель «Шахтера» сказал, что канал планирует получать средства от провайдеров.

Олег Черныш предлагал перенести рассмотрение вопроса, чтобы телеканал FCSD подготовил видеопрезентацию. Коллеги его не поддержали и большинством голосов поддержали выдачу лицензии сроком на 10 лет.

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Источник — Детектор.Медиа

(5 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:44
    0
    jekаfunny, 13.02.2020 15:42
    А как шахтёр платит, скинь хоть одну ведомость ?)
    Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
    А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
    Лайка, вчера жидовская суркисня подтвердила что плевать они хотели на законы Украины, и им удобней платить через офшор)) Ты чего такой агрессивный сегодня? На Кипр хочешь или парень тебя бросил?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:43
    -1
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:42
    Я ж тебе, боту трехкопеечному, уже говорил, что у меня в жизни есть вещи поважнее этого сайта, и я тут не окалачиваюсь круглосуточно, как некоторые дыpкоботы))
    Поважнее , это в АТБ до 23,00 успеть ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:43
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:08
    Значит будет сидеть, Шахтер без него не пропадет, а вот динама без офшоров и суркисовских муток точно не выживет))
    Каких муток конкретно ?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 13.02.2020 15:43
    0
    За то футбол 1-2 с 15 марта, насколько я понял, в кабеле не будет. УПЛ становится платным элитным медиа продуктом.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:42
    -1
    jekаfunny, 13.02.2020 15:40
    Шо там , что то на ветку про налоги тебя вчера не выставили
    Поберегли так сказать ?
    Я ж тебе, боту трехкопеечному, уже говорил, что у меня в жизни есть вещи поважнее этого сайта, и я тут не окалачиваюсь круглосуточно, как некоторые дыpкоботы))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:42
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:58
    А при чем тут он? Вот когда будет новость что Шахтер получает зарплаты через офшоры и не платит налоги в своей стране, тогда и поговорим. А пока что с кипрскими интуристами обсуждать нечего) Они вот все молчат сегодня, методички новые получают)
    А как шахтёр платит, скинь хоть одну ведомость ?)
    Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
    А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 13.02.2020 15:41
    0
    Я краще віддам 10 баксів на повний пакет Setanta в 200 каналів, де буде весь топ футбол, формула 1 і теніс ( файти не дивлюсь), ніж 109 грн. за два анали рижелобковому бразіліану.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:40
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:44
    Ну да)) Куда уж интересней наблюдать как суркисня из офшоров футболистам платит, еще и хвастается этим)) Валите на кипр, умники))
    Шо там , что то на ветку про налоги тебя вчера не выставили
    Поберегли так сказать ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:39
    0
    Ой ну какой первый
    Зачем скромничать .
    Уже ж два было , вот третий недавно открыли , а это четвёртый получается ?
    В книгу рекордов Гиннеса хотят ?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.02.2020 15:10
    -3
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:08
    Скорее наоборот...
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:08
    -5
    sahka1981, 13.02.2020 15:05
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:58
    Ну так он только на одной Роттердам плюс кинул бюджет Украины на 19 миллиардов, а так ни причем конечно, агнец прям...
    Значит будет сидеть, Шахтер без него не пропадет, а вот динама без офшоров и суркисовских муток точно не выживет))
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 13.02.2020 15:06
    0
    Скоро на родину в днр
    Ахметов вчера на допросе бил
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 13.02.2020 15:06
    0
    Скоро на родину в днр
    Ахметов вчера на допросе бил
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 13.02.2020 15:06
    +7
    Футбол 4 на подходе)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.02.2020 15:05
    -1
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:58
    Ну так он только на одной Роттердам плюс кинул бюджет Украины на 19 миллиардов, а так ни причем конечно, агнец прям...
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:58
    -2
    sahka1981, 13.02.2020 14:50
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:44
    Так видать ахметов к тебе прислушивается, раз столько лет и носа в Украине не показывает)))
    А при чем тут он? Вот когда будет новость что Шахтер получает зарплаты через офшоры и не платит налоги в своей стране, тогда и поговорим. А пока что с кипрскими интуристами обсуждать нечего) Они вот все молчат сегодня, методички новые получают)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.02.2020 14:50
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:44
    Так видать ахметов к тебе прислушивается, раз столько лет и носа в Украине не показывает)))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:44
    -1
    garik83, 13.02.2020 14:34
    Жаль что нах... никому не нужен
    Ну да)) Куда уж интересней наблюдать как суркисня из офшоров футболистам платит, еще и хвастается этим)) Валите на кипр, умники))
    Ссылка
    BROOKS
    online
      BROOKS, 13.02.2020 14:42
    -2
    garik83, 13.02.2020 14:34
    Жаль что нах... никому не нужен
    Ты хотел сказать, жаль что в ДК никто не додумался та и нету денег на такое?
    Ссылка
    garik83
      garik83, 13.02.2020 14:34
    -1
    Жаль что нах... никому не нужен
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 13.02.2020 15:06
    +7
    Футбол 4 на подходе)
    Ссылка
    Tka4enko_855
      Tka4enko_855, 13.02.2020 14:32
    +3
    Oll tv мало что ли?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:44
    0
    jekаfunny, 13.02.2020 15:42
    А как шахтёр платит, скинь хоть одну ведомость ?)
    Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
    А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
    Лайка, вчера жидовская суркисня подтвердила что плевать они хотели на законы Украины, и им удобней платить через офшор)) Ты чего такой агрессивный сегодня? На Кипр хочешь или парень тебя бросил?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:43
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 15:08
    Значит будет сидеть, Шахтер без него не пропадет, а вот динама без офшоров и суркисовских муток точно не выживет))
    Каких муток конкретно ?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 13.02.2020 15:43
    0
    За то футбол 1-2 с 15 марта, насколько я понял, в кабеле не будет. УПЛ становится платным элитным медиа продуктом.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:42
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:58
    А при чем тут он? Вот когда будет новость что Шахтер получает зарплаты через офшоры и не платит налоги в своей стране, тогда и поговорим. А пока что с кипрскими интуристами обсуждать нечего) Они вот все молчат сегодня, методички новые получают)
    А как шахтёр платит, скинь хоть одну ведомость ?)
    Вчера был день зашквара , прям как после ВаКса , тогда тоже кротошобла по одному заходила , в течении двух недель
    А дым из-за гаражей аж в Ужгороде было видно
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 13.02.2020 15:41
    0
    Я краще віддам 10 баксів на повний пакет Setanta в 200 каналів, де буде весь топ футбол, формула 1 і теніс ( файти не дивлюсь), ніж 109 грн. за два анали рижелобковому бразіліану.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:40
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:44
    Ну да)) Куда уж интересней наблюдать как суркисня из офшоров футболистам платит, еще и хвастается этим)) Валите на кипр, умники))
    Шо там , что то на ветку про налоги тебя вчера не выставили
    Поберегли так сказать ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.02.2020 15:39
    0
    Ой ну какой первый
    Зачем скромничать .
    Уже ж два было , вот третий недавно открыли , а это четвёртый получается ?
    В книгу рекордов Гиннеса хотят ?
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 13.02.2020 15:06
    0
    Скоро на родину в днр
    Ахметов вчера на допросе бил
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 13.02.2020 15:06
    0
    Скоро на родину в днр
    Ахметов вчера на допросе бил
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.02.2020 14:50
    0
    Maccceo Plex Plex, 13.02.2020 14:44
    Так видать ахметов к тебе прислушивается, раз столько лет и носа в Украине не показывает)))
    Ссылка
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