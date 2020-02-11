Поединок Усика и Чисоры отложен, новая дата боя Ломаченко и Лопеса

Главные новости за 10-е февраля на Sport.ua

  • 11.02.2020 06:00
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Поединок Усика и Чисоры отложен, новая дата боя Ломаченко и Лопеса
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10-е февраля.

1. Поединок Усика и Чисоры отложен из-за травмы украинца. Боксеры встретятся в ринге не раньше мая.

2. Стало известно, когда Ломаченко будет боксировать с Тео Лопесом. Поединок может пройти 30 мая в США по системе PPV на ESPN.

3. Несмотря на три победы, Украина потеряла сразу 6 позиций в рейтинге Fed Cup. 11 февраля Украину ждет очень важная жеребьевка следующего раунда плей-офф.

4. Как весной будет выглядеть атака Динамо. На контракте много игроков, но особого выбора у Михайличенко нет.

5. Сергей ПАЛКИН: «Матвиенко? Мы ключевых футболистов в аренды не отдаем». Гендиректор «Шахтера» – о том, почему сорвался переход защитника в лондонский «Арсенал».

6. ОФИЦИАЛЬНО: Далакян отбоксировал 10 раундов с переломом руки. Украинский боксер проявил настоящие бойцовские качества.

7. ВИДЕО. Лунин чуть не заплакал от досады, когда пропустил пенальти. Украинский кипер «Овьедо» ударил ногой в штангу и натянул футболку на голову.

8. Выдающееся дерби в Милане, очередной топ-перформанс от Месси. Виталий Пасичный рассказывает о главном, что подарили выходные в топ-лигах.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Каниболоцкий стал голкипером львовских Карпат. Вратарь главной задачей назвал помощь клубу в сохранении прописки в УПЛ.

10. Первая победа Ляйе, травма Клэбо. Итоги лыжного уик-энда. Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта.

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Источник — Sport.ua

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