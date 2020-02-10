Несмотря на три победы, Украина потеряла сразу 6 позиций в рейтинге Fed Cup

Женская теннисная сборная Украины в обновленном рейтинге Кубка Федерации потеряла сразу 6 позиций и теперь занимает лишь 29-ю позицию. В лидирующую тройку входят сборные Франции, Австралии и США.

Уже известны 8 возможных соперников Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в решающем матче плей-офф Евроафриканской зоны.

На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны. Украинская команда сыграет с одной из команд, которые проиграли в квалификационном раунде:

Возможные соперники Украины в плей-офф Кубка Федерации 2020:

Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)

(проиграла квалификацию Испании 1:3) Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)

(проиграли квалификацию Беларуси 2:3) Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)

(проиграла квалификацию Швейцарии 1:3) Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)

(проиграла квалификацию России 2:3) Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)

(проиграла квалификацию Германии 0:4) Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)

(проиграла квалификацию Словакии 1:3) Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)

(проиграл квалификацию Бельгии 1:3) Латвия (проиграла квалификацию США 2:3)

Жеребьевка пройдет 11 февраля в 13:00 по киевскому времени. Матчи состоятся 17–18 апреля.

Рейтинг сборных на февраль 2020 года