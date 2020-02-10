Несмотря на три победы, Украина потеряла сразу 6 позиций в рейтинге Fed Cup

11 февраля Украину ждет очень важная жеребьевка следующего раунда плей-офф

  • 10.02.2020 21:17
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Несмотря на три победы, Украина потеряла сразу 6 позиций в рейтинге Fed Cup
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Женская теннисная сборная Украины в обновленном рейтинге Кубка Федерации потеряла сразу 6 позиций и теперь занимает лишь 29-ю позицию. В лидирующую тройку входят сборные Франции, Австралии и США.

Уже известны 8 возможных соперников Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в решающем матче плей-офф Евроафриканской зоны.

На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны. Украинская команда сыграет с одной из команд, которые проиграли в квалификационном раунде:

Возможные соперники Украины в плей-офф Кубка Федерации 2020:

  • Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)
  • Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)
  • Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)
  • Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)
  • Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)
  • Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)
  • Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)
  • Латвия (проиграла квалификацию США 2:3)

 Жеребьевка пройдет 11 февраля в 13:00 по киевскому времени. Матчи состоятся 17–18 апреля.

Рейтинг сборных на февраль 2020 года

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Источник — Sport.ua

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