Несмотря на три победы, Украина потеряла сразу 6 позиций в рейтинге Fed Cup

Женская теннисная сборная Украины в обновленном рейтинге Кубка Федерации потеряла сразу 6 позиций и теперь занимает лишь 29-ю позицию. В лидирующую тройку входят сборные Франции, Австралии и США.
Уже известны 8 возможных соперников Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в решающем матче плей-офф Евроафриканской зоны.
На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны. Украинская команда сыграет с одной из команд, которые проиграли в квалификационном раунде:
Возможные соперники Украины в плей-офф Кубка Федерации 2020:
- Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)
- Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)
- Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)
- Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)
- Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)
- Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)
- Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)
- Латвия (проиграла квалификацию США 2:3)
Жеребьевка пройдет 11 февраля в 13:00 по киевскому времени. Матчи состоятся 17–18 апреля.
Рейтинг сборных на февраль 2020 года
Источник — Sport.ua
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