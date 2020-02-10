ВИДЕО. Лунин чуть не заплакал от досады, когда пропустил пенальти

Украинский кипер «Овьедо» ударил ногой в штангу и натянул футболку на голову

  • 10.02.2020 12:15
  • 5098 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Лунин чуть не заплакал от досады, когда пропустил пенальти
© La Liga. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин чуть не отразил пенальти в гостевом матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Райо Вальекано». Украинец был признан лучшим игроком матча.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. На 18-й минуте Лунин совершил фантастический сэйв. У «Овьедо» отличился Родри на 28-й минуте. А на 75-й минуте Леонардо Ульоа с пенальти, назначенного после просмотра VAR, спас одно очко для хозяев поля. Лунин едва не спас команду, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев.

ФОТО. После пропущенного пенальти Лунин сильно ударил ногой в штангу, затем натянул футболку на голову и чуть не заплакал от досады.

ВИДЕО. Пенальти, едва не взятый Андреем Луниным (75 мин.)

ВИДЕО. Все действия Лунина в матче с «Райо Вальекано».

См. также: полная видеозапись матча (исполнение пенальти с момента 1:32:00)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:26
    +6
    ihor7003, 10.02.2020 12:23
    Надо как то спокойней быть! Не все пенальти отбиваются. Так никаких нервов не хватит!!!!!!!
    Он очень старается, хочет показать себя с наилучшей стороны. А эмоции, это молодость, да и понять его можно, пеналь почти взял.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.02.2020 12:23
    0
    Надо как то спокойней быть! Не все пенальти отбиваются. Так никаких нервов не хватит!!!!!!!
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:26
    +6
    ihor7003, 10.02.2020 12:23
    Надо как то спокойней быть! Не все пенальти отбиваются. Так никаких нервов не хватит!!!!!!!
    Он очень старается, хочет показать себя с наилучшей стороны. А эмоции, это молодость, да и понять его можно, пеналь почти взял.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.02.2020 12:23
    0
    Надо как то спокойней быть! Не все пенальти отбиваются. Так никаких нервов не хватит!!!!!!!
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