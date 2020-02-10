ВИДЕО. Лунин чуть не заплакал от досады, когда пропустил пенальти

Украинский голкипер Андрей Лунин чуть не отразил пенальти в гостевом матче «Овьедо» в 26-м туре Сегунды против «Райо Вальекано». Украинец был признан лучшим игроком матча.
Игра завершилась вничью со счетом 1:1. На 18-й минуте Лунин совершил фантастический сэйв. У «Овьедо» отличился Родри на 28-й минуте. А на 75-й минуте Леонардо Ульоа с пенальти, назначенного после просмотра VAR, спас одно очко для хозяев поля. Лунин едва не спас команду, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев.
ФОТО. После пропущенного пенальти Лунин сильно ударил ногой в штангу, затем натянул футболку на голову и чуть не заплакал от досады.
ВИДЕО. Пенальти, едва не взятый Андреем Луниным (75 мин.)
ВИДЕО. Все действия Лунина в матче с «Райо Вальекано».
LUNIN 🆚 V a ll e c a n o pic.twitter.com/JGB8kp56iL— SportsBoxingUA (@sports_ua) February 9, 2020
См. также: полная видеозапись матча (исполнение пенальти с момента 1:32:00)
Источник — Sport.ua
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