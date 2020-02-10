Как весной будет выглядеть атака Динамо

Обозреватель Sport.ua разбирается, почему «Динамо» войдет в сезон с ограниченным числом форвардов.

Артем Беседин уличен в применении запрещенных медицинских препаратов. В конце февраля по этому поводу наконец-то должна наступить хоть какая-то ясность. По тем крупицам информации, которую удалось собрать, можно предположить, что динамовский форвард получит «бан». И даже если запрет на игру у Артема будет недлительный, все равно можно утверждать, что как минимум в нынешнем сезоне Беседина мы не увидим на поле.

Ибрагим Каргбо, новичок «бело-синих» в нынешнее межсезонье, провел со своей новой командой первый межсезонный сбор. И своей игрой оставил достаточно приятное впечатление. У бельгийца хоть и нет спринтерской скорости, но он хорош в единоборствах, а главное – умеет оказываться там, где нужно. Но тут другая беда: оказывается, Каргбо в нынешнем сезоне уже был заигран за две команды, посему за третью по правилам ФИФА (а «Динамо» как раз третья) играть не сможет. Возможно, поэтому он «выбыл» как раз до окончания нынешнего сезона.

Жерсон Родригеш, универсальный солдат сборной Люксембурга, попивший вдоволь нашей крови в двух недавних поединках отбора на Евро-2020, перейдя в «Динамо», уж слишком быстро «забил» на свои профессиональные обязанности. Лишь в матче против «Шахтера» Жерсон, умеющий сыграть и на фланге полузащиты, и в нападении, сыграл на приличном уровне. А дальше явно не заладилось. С одной стороны, динамовские тренеры его будто бы использовали не та «той» позиции, а с другой – люксембуржец часто нарушал спортивный режим (назовем это так). Поэтому, от греха подальше, было решено спровадить строптивого футболиста в турецкую аренду.

Владислав Супряга, еще один нападающий с динамовским контрактом, пытается доказать свою профпригодность в более близкой с точки зрения географии аренде – в «Днепре-1».

Бенито, которого наконец-то представили в качестве официального новобранца «Динамо», по его же словам, наиболее комфортно чувствует себя на фланге полузащиты, хотя при острой необходимости может сыграть и на острие атаки (функционалом он чем-то напоминает Родригеша). Но этого игрока уже откомандировали в молодежную команду «Динамо» (U-21).

В итоге во вторую часть сезона, в которой динамовцам нужно решать серьезные задачи – занять второе место и победить в национальном Кубке, команда входит с двумя номинальными форвардами, формально способными сыграть в режиме «здесь и сейчас» - Назарием Русиным, которого Алексей Михайличенко в экстренном порядке вернул из аренды в «Заре», и Франом Солем. Получается, что совсем недавно на позицию форварда у «Динамо» был переизбыток конкурентов, сейчас же вообще нет альтернативы. Или, все же, есть?

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И в чемпионате, и на тренировочных сборах в Турции Алексей Михайличенко наигрывал одну и ту же игровую схему – 4-2-3-1. То есть, нет оснований предполагать, что вторую часть чемпионата Украины динамовцы начнут играть по иной схеме. Скажем, в два нападающих. Нет, в данном случае ничего не изменится, и на острие атак «бело-синих» будет один форвард. В принципе, для такой модели может хватить и двух квалифицированных нападающих – играть-то осталось каких-то три месяца. Но вопрос в том, что у «Динамо» сейчас попросту нет в наличии двух форвардов высокого класса.

Соль, с приходом Михайличенко потерявший место в основе, все равно получал игровую практику в первой части сезона. Но, мягко говоря, не преуспел – ноль забитых голов. Не лучше идут дела у испанца и во время сборов: один гол, хотя играет испанец регулярно (благо, что Михайличенко на сборах дает возможность сыграть всем). Такая беззубая и неубедительная игра Франа уже стала поводом для критики как болельщиков команды, так и Михайличенко. Видится, Соль просто не вписывается в формулу нынешнего динамовского наставника – когда нужно самому искать мяч, когда зависим от фланговых передач, когда нужно играть не на пятачке, а на пространстве.



ФК Динамо. Фран Соль

По всей видимости, «Динамо» не против избавиться от испанца, отправив его хоть куда-нибудь в аренду, но желающих нет. Очевидно, виной тому не самая маленькая заработная плата, которую испанец выбил при подписании контракта год назад. Лично он точно не заинтересован уходить из «Динамо».

Каковы его перспективы? Фран получал место на поле и на первом тренировочном сборе, имеет он игровое время и на втором. Но вот рассчитывать на то, что в официальных весенних поединках именно Соль выйдет в качестве единственного нападающего, не приходится: он просто проигрывает конкуренцию Русину. Причем не только по количеству результативных ударов (1:3), но и практически по всем другим статистическим показателям. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Соль начал забивать и приобрел доверие тренера. Наверное, он пришел не в то время и не в ту команду.

Поэтому, остается единственный вариант в атаке – Русин? Если Назарий не травмируется до конца сборов, и продолжит забивать хотя бы в прежнем режиме (пока что на его счету три гола в контрольных поединках), то именно он должен стать главным динамовским форвардом. Желание, работоспособность, видение поля – все это у Назария есть. И в этом он чем-то похож на Беседина. Но, в то же время, нужно признать, что сумасшедшей скоростью этот нападающий не отличается, да и дриблингом тоже. К тому же нужно учитывать, что за «Зарю» Русин играл немного в другой футбол (по сравнению с тем, который культивирует Михайличенко). Да и не факт, что «опций» одного только Русина в атаке будет достаточно в матчах, когда команды поделятся на шестерки. Тогда наверняка для «Динамо» кровь из носу должна быть вариативность на «переднем краю». То есть, у Михайличенко в этой связи должен быть под рукой не только «мертвый» Соль, но и кто-то еще, более «живой», способный усилить, изменить игру.

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В этой части есть только два способа решения проблемы. Первый – до закрытия нашего трансферного окна купить еще одного нападающего. Но, честно говоря, в такой поворот событий не очень верится. Классный форвард – такой продукт, что на прилавке сейчас не залеживается. К тому же, вряд ли Михайличенко захочет кота в мешке, не проведшего с командой тренировочных сборов. Так что остается более реальный вариант: изыскивать скрытые внутренние резервы. Проще говоря, снова переквалифицировать Вербича в нападающего. Беньямину это не очень нравится, но тут, как говорится, не до жиру. К тому же, при таком раскладе за место левого крайнего переживать не стоит, ведь сейчас де Пена в полном порядке.



ФК Динамо. Беньямин Вербич

Как вариант можно попробовать слепить форварда из игроков группы атаки, по тем или иным причинам не проходящим в основу. Например, Цитаишвили или Шапаренко. Однако, как и в случае с вариантом выхода на трансферный рынок, этот расклад видится маловероятным ввиду временных ограничений. Да и уж слишком прагматичным видится Михайличенко, чтобы предполагать, что он увлечется таким весьма специфическим, а может и сомнительным экспериментом.

Куда более реальное предложение – подпускать к основе пацанов из дубля. В двух спаррингах на втором турецком сборе – против «Олимпии» и «Стремсгодсета» - тренер киевлян выпускал молодого нападающего Сухоручко. И, судя по увиденному и услышанному, Даниил каши не испортил, на поле не затерялся. Конечно, на него еще рано рассчитывать в качестве полноценного игрока первой команды, но в качестве игрока ротации он вполне может быть.

На этом, кажется, все. Других вариантов и альтернатив в динамовской атаке второй части сезона 2019/2020 быть не должно: Русин в качестве форварда номер один, Вербич при необходимости быстро переквалифицируется в нападающего, Сухоручко как подстраховку постепенно подводят к основе, а Соля – постепенно от нее уводят.

Иные расклады сейчас видятся маловероятными.

Валерий ВАСИЛЕНКО