Выдающееся дерби в Милане, очередной топ-перформанс от Месси

Казалось бы, разведенный на два уик-энда тур АПЛ вкупе с ураганом Сиара должны были сильно поубавить количество зрелища на больших футбольных аренах. На выходных мы не увидели игру ни одного из грандов АПЛ, да и менхенгладбахской «Боруссии» ощутимо не хватало… Но другие команды, словно сговорившись, подарили выдающийся уровень зрелища.

Матч уик-энда

Миланское дерби – всегда возможность прикоснуться к вечному, а в данном конкретном случае игра оказалась еще и сверхважной для обоих соперников. «Интер» борется за каждый пункт с «Ювентусом», а «Милан» в 2020-м году нашел в себе силы сделать рывок и вплотную приблизиться к еврокубковой зоне.

Конте сильно удивил с составом: Санчес вышел в «старте» всего во второй раз в чемпионате, а в воротах вместо Хандановича появился Паделли – словенец травмировал палец, мог тренироваться, но тренер решил не бросать его в пекло дерби. В любом случае, «Интер» провалил первый тайм: еще до всех голов Чалханоглу в первом тайме попал в штангу, а перед самым перерывом Ибрагимович смог деклассировать хваленую оборону «нерадзурри». Гол и голевая передача шведа состоялись на фоне слабейших действий де Врея и Година.

Но все то преимущество, которое «Милан» с огромным трудом заполучил, он за считанные минуты второго тайма растранжирил. Мощный «выстрел» Брозовича, латиноамериканская стеночка с участием Весино и Санчеса позволила сравнять счет – и после этого «Интер» пустил игру по удобным для себя рельсам, после чего выиграл концовку. Победный гол пришел благодаря явно наработанной комбинации: все игроки «нерадзурри» в разные стороны от точки, в которую летел мяч, и только де Врей совершил издали рывок на подачу Кандревы.

Главное, что нам показал матч: у «Милана» есть страсть, у «Интера» есть качество. Бешеный Златан, который сейчас сражается не столько с соперниками, сколько со временем, готов делать разницу с любым соперником. Забавно, что 38-летний нападающий из чемпионата США оказался полезнее, чем все перспективные и дорогие… Но «нерадзурри» сейчас все же другой уровень. В нужный момент у них оказалось достаточно ресурса, чтобы переломить ход игры и по делу победить.

Прорыв уик-энда

Да, в Англии было мало матчей, но это не значит, что не было ничего интересного. «Эвертон» в матче с «Кристал Пэлас» одержал пятую победу в восьми матчах и поднялся уже на шестое место в чемпионате! Отставание от зоны ЛЧ составляет всего пять очков, и даже матч в запасе не должен успокаивать болельщиков «Челси» – с учетом того, как часто повадилась терять очки команда Фрэнка Лэмпарда.

Анчелотти не назовешь гением катеначчо, и он тем более не догматик какого-либо одного стиля игры, как Хосеп Гвардиола. Но, наблюдая за его командами, как раз и понимаешь, что самое сложное в футболе – делать простые вещи. При Карло «Эвертон» из самой разбалансированной команды лиги становится самой сбалансированной, при нем же воскресают игроки и, как следствие, растет конкуренция.

С «Кристал Пэлас» «ириски» по разу забили после фланговой атаки, контрвыпада и стандарта, причем первый мяч сделали Тео Уолкотт и Бернард – игроки, не имеющие гарантированного места в стартовом составе. Не все у «Эвертона» отлично – в частности, вратарь выступил просто ужасно – но, кажется, со следующего сезона второй ливерпульский клуб тоже придётся воспринимать серьёзно.

Провал уик-энда

Когда «Лацио» посреди недели сыграл с «Вероной» в нулевую ничью, подумалось: ну все, очередной соперник «Ювентуса» показал неспособность конкурировать с ним на дистанции. Оказалось, что на самом деле римский клуб в матче с грозой авторитетов набрал на одно очко больше, чем чемпион.

К началу февраля у «Ювентуса» три поражения в чемпионате – год назад к тому же моменту не было ни одного. При этом их прима – последний, к кому могут быть претензии: в городе Ромео и Джульетты Роналду побил очередной клубный рекорд, забив в десятом матче подряд. Просто у Сарри пока не получается поставить новой команде ту лёгкую комбинационную игру, которую он ставил в «Наполи». До возобновления Лиги Чемпионов, тем временем, осталось две недели.

«Наш парень» уик-энда

Во Флоренции «Аталанта» была на грани очередной осечки, но ее спас выход Руслана Малиновского. Украинец все сделал сам: получил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и пушечным дальним ударом распечатал Марко Сильвестри.

Благодаря этой победе бергамаски вышли на чистое четвертое место, оторвавшись от «Ромы», которая неожиданно проиграла дома «Болонье», на три очка. По результативности «Аталанта» вообще лучшая команда Италии последних 60 лет: никто за это время не смог забить за 23 первых тура 61 гол.

Что до именно Малиновского, то он в команде продолжает выходить на замены. Он хорошо чувствует себя в атакующем механизме команды, комбинирует с партнерами и, как видите, помогает добиваться результата. Стандартной стала тема «когда Руслан станет игроком основы?», но, кажется, позиция «основного на замене» (никто в «Аталанте» не выходил усиливать игру так часто) сейчас устраивает все стороны. Стиль работы Гасперини подразумевает широкую обойму игроков, и такая «роль второго плана» Руслана в любом случае лучше, чем если бы он постоянно играл, но играл плохо.

Ассистент уик-энда

«Барселона» в очередной раз должна была проигрывать, но Месси в очередной раз совершил индивидуальный подвиг и вытащил команду к победе. На этот раз жертвой Лео стал «Бетис», в матче с которым Лео оформил три голевые передачи:

Автогол уик-энда

Вы будете смеяться, но выдающийся матч состоялся на выходных и во Франции. «Пари Сен-Жермен» проводил принципиальный матч против «Лиона», победил со счетом 4:2 – и победным стало взятие ворот, при котором два касания из последних трех сделали игроки гостей:

Гол уик-энда

Только запредельная конкуренция матчей с приставкой «топ» не дала включить в другие номинации встречу «Байера» и дортмундской «Боруссии». В нем Фолланд затмил Холланда, «фармацевты» одержали победу 4:3 – и тем не менее, стоит похлопать голу Эмре Джана: