Кадара перевели в дубль Динамо, Свитолина поднялась на 4-е место в рейтинге

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3-е февраля.

1. Кадар переведен в дубль Динамо. Венгерский защитник будет тренироваться с молодежной командой.

2. Рейтинг WTA. Свитолина вышла на 4-е место, Ястремская потеряла 5 позиций. Катарина Завацкая приближается к топ-100.

3. Цыганков на этой неделе вернется в общую группу Динамо. Лидер «бело-синих» вскоре завершит восстановление от травмы.

4. Супербоул. Канзас остановил Сан Франциско и взял титул. В США состоялся решающий поединок в НФЛ.

5. 2010-е позади, но Месси способен оставаться на топ-уровне и в 2020-х. Гениальность аргентинца может оставаться вне времени…

6. Чергова перемога Джоковича, сенсаційна Кенін та невдачі українок. Підсумовуємо Australian Open-2020.

7. У Родригеша 110 ТТД в дебюте за Анкарагюджю. Его максимум в Динамо – 70 ТТД. Премьерный матч в Турции удался для Жерсона на славу.

8. Джадд Трамп выиграл German Masters. В финале англичанин одолел Нила Робертсона.

9. Стаховский преодолел квалификацию на турнире в Монпелье. Первая ракетка Украины впервые за полгода выступит в основной сетке турнира ATP-250.

10. Смена лидера в прыжках, триумф Риибера в Зеефельде. Итоги лыжного уик-энда. Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта.