Стаховский преодолел квалификацию на турнире в Монпелье

В финале квалификации турнира ATP-250 в Монпелье украинец Сергей Стаховский в двух сетах обыграл серба Данило Петровича – 6:2, 6:4. Украинец, посеянный под третьим номером, сделал два брейка в первом сете, а во втором – еще один, реализовав брейк-пойнт и матч-бол.

Таким образом, Стаховский впервые с июля 2019 года сыграет в основе на турнире ATP.

Во вторник, 4 февраля, Стаховский сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.

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