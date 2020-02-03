Стаховский преодолел квалификацию на турнире в Монпелье

Первая ракетка Украины впервые за полгода выступит в основной сетке турнира ATP-250

  • 03.02.2020 17:51
  • 736 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский преодолел квалификацию на турнире в Монпелье
© Твиттер. Сергей Стаховский

В финале квалификации турнира ATP-250 в Монпелье украинец Сергей Стаховский в двух сетах обыграл серба Данило Петровича – 6:2, 6:4. Украинец, посеянный под третьим номером, сделал два брейка в первом сете, а во втором – еще один, реализовав брейк-пойнт и матч-бол.

Таким образом, Стаховский впервые с июля 2019 года сыграет в основе на турнире ATP.

Во вторник, 4 февраля, Стаховский сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 03.02.2020 18:23
    0
    Печалька з чоловічим тенісом у нас повна. Старенький Страх єдиний хто не дає забути, що такий вид чоловічого спорту ще існує в Україні... Хотілося б вже нарешті побачити "Свіжу кров" пристойного рівня як у дівчат, але ж де вони, молоді...?
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 03.02.2020 18:23
    0
    Печалька з чоловічим тенісом у нас повна. Старенький Страх єдиний хто не дає забути, що такий вид чоловічого спорту ще існує в Україні... Хотілося б вже нарешті побачити "Свіжу кров" пристойного рівня як у дівчат, але ж де вони, молоді...?
    Ссылка
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