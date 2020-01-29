Винодел с ракеткой. Сергей Стаховский презентовал собственное вино

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который в марте в Запорожье выступит за сборную Украины в матче Кубка Дэвиса против Тайваня, презентовал собственное вино.

Идея производить вино зародилась у нашего тениссиста на юго-западе Франции, в винодельческом регионе Бордо.

«Я играл на клубном чемпионате Франции, который проходил в Бордо. Тогда я вино не пил вообще, но на меня смотрели как на ненормального украинца (улыбается). Поэтому я сдался. Можно сказать, что концепцию виноделия мне привили в Бордо, - признался Стаховский. – Я объехал много различных виноделен в Бордо – маленьких, больших, средних – и мне пришлась по душе культура производства вина. Понравилось, насколько скрупулезно они к этому относятся, как оберегают виноградники».

Виноградники теннисиста находятся в Украине – в Закарпатье.

«В 2015 году у меня появилась возможность взять в аренду на 10 лет 25 гектаров земли в Закарпатье, в Береговском районе. И с этого момента мы этим занимаемся. Первый урожай повез на выставку в Бордо в 2017 году, но тогда я понял, что винтажа у нас нет. Сейчас у нас выходит винтаж 2018 года – и он намного лучше. Красное вино у нас 10 месяцев настаивается в дубовых бочках. Нам очень нравится, французы меня похвалили».

На стартовом этапе вино Сергея Стаховского будет производиться на производственных мощностях известного производителя.

«Мне повезло: последние годы производство вина в Украине немного сократилось, а завод строился под большие производственные мощности. Мы договорились, что у нас будет полностью автономная линейка – свои цистерны, свой склад. Поэтому не могу сказать, что этот проект очень дорогой. Но, когда я смотрю в будущее, понимаю, что нужны будут большие инвестиции».

Естественно, вино, которое производит теннисист, имеет теннисную тематику. Красное вино называется Ace by Stakhovsky, а белое W by Stakhovsky. «Ace – здесь все понятно, – говорит Сергей. А W можно расшифровать по-разному. Это может быть и Win, и White, и Wimbledon – что кому больше по душе. Я, честно говоря, хотел, чтобы моя фамилия была маленькими буквами где-то внизу, но маркетологи настояли: «А как же оно продаваться будет? За качество я не переживаю, а по реализации - посмотрим».

На данном этапе Сергей не рассматривает производство вина как главный вид своей деятельности. При этом 34-летний теннисист ранее говорил, что нынешний сезон может стать одним из последних для него. Много будет зависеть от результатов, которые Сергей покажет на турнирах ATP.

«Пока я еще играю в теннис, но в будущем хотелось бы, чтобы это дело приносило какой-то доход». Продаваться вино будет в Украине, Словакии, Венгрии, Австрии и Бордо. «С точки зрения логистики это нам удобно и доставка не сделает дороже стоимость бутылки вина». В Украине вино будет продаваться в одном из крупнейших винных магазинов. По словам Стаховского, цена должна быть около 240 гривен за бутылку.