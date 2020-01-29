Винодел с ракеткой. Сергей Стаховский презентовал собственное вино

34-летний теннисист производит вино в Закарпатье

  • 29.01.2020 23:00
  • 843 просмотра
  • 1 комментарий
Винодел с ракеткой. Сергей Стаховский презентовал собственное вино
© Твиттер. Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который в марте в Запорожье выступит за сборную Украины в матче Кубка Дэвиса против Тайваня, презентовал собственное вино.

Идея производить вино зародилась у нашего тениссиста на юго-западе Франции, в винодельческом регионе Бордо.

«Я играл на клубном чемпионате Франции, который проходил в Бордо. Тогда я вино не пил вообще, но на меня смотрели как на ненормального украинца (улыбается). Поэтому я сдался. Можно сказать, что концепцию виноделия мне привили в Бордо, - признался Стаховский. – Я объехал много различных виноделен в Бордо – маленьких, больших, средних – и мне пришлась по душе культура производства вина. Понравилось, насколько скрупулезно они к этому относятся, как оберегают виноградники».

Виноградники теннисиста находятся в Украине – в Закарпатье.

«В 2015 году у меня появилась возможность взять в аренду на 10 лет 25 гектаров земли в Закарпатье, в Береговском районе. И с этого момента мы этим занимаемся. Первый урожай повез на выставку в Бордо в 2017 году, но тогда я понял, что винтажа у нас нет. Сейчас у нас выходит винтаж 2018 года – и он намного лучше. Красное вино у нас 10 месяцев настаивается в дубовых бочках. Нам очень нравится, французы меня похвалили».

На стартовом этапе вино Сергея Стаховского будет производиться на производственных мощностях известного производителя.

«Мне повезло: последние годы производство вина в Украине немного сократилось, а завод строился под большие производственные мощности. Мы договорились, что у нас будет полностью автономная линейка – свои цистерны, свой склад. Поэтому не могу сказать, что этот проект очень дорогой. Но, когда я смотрю в будущее, понимаю, что нужны будут большие инвестиции».

Естественно, вино, которое производит теннисист, имеет теннисную тематику. Красное вино называется Ace by Stakhovsky, а белое W by Stakhovsky. «Ace – здесь все понятно, – говорит Сергей. А W можно расшифровать по-разному. Это может быть и Win, и White, и Wimbledon – что кому больше по душе. Я, честно говоря, хотел, чтобы моя фамилия была маленькими буквами где-то внизу, но маркетологи настояли: «А как же оно продаваться будет? За качество я не переживаю, а по реализации - посмотрим».

На данном этапе Сергей не рассматривает производство вина как главный вид своей деятельности. При этом 34-летний теннисист ранее говорил, что нынешний сезон может стать одним из последних для него. Много будет зависеть от результатов, которые Сергей покажет на турнирах ATP.

«Пока я еще играю в теннис, но в будущем хотелось бы, чтобы это дело приносило какой-то доход». Продаваться вино будет в Украине, Словакии, Венгрии, Австрии и Бордо. «С точки зрения логистики это нам удобно и доставка не сделает дороже стоимость бутылки вина». В Украине вино будет продаваться в одном из крупнейших винных магазинов. По словам Стаховского, цена должна быть около 240 гривен за бутылку.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 23:10
    -7
    Если вино будет таким же, как теннисист Стаховский,то можно и обанкротиться
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности