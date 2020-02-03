Цыганков на этой неделе вернется в общую группу Динамо

Лидер «бело-синих» вскоре завершит восстановление от травмы

  • 03.02.2020 16:15
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  • 1 комментарий
Цыганков на этой неделе вернется в общую группу Динамо
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

Утром 3 февраля Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин занимались по индивидуальной программе.

Напомним, у Цыганкова – мышечное повреждение передней поверхности бедра. Вне общей группы по прогнозам медицинского штаба он проведет еще около недели, хотя этот срок может и сократится.

У Шабанова и Русина – микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях. У Артема – воспаление ахиллова сухожилия, а Назарий подвернул голеностоп.

Никита Бурда проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься исключительно по индивидуальной программе.

В среду, 5 февраля, «Динамо» проведет первый спарринг на втором сборе. Соперником киевлян будет словенская «Олимпия».

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 03.02.2020 16:33
    -3
    Циганков втратив мотивацію, не витримав випробування мідними трубами.
    Минулий сезон було точно так , як зараз.
    У підсумку - спад у грі.
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