Цыганков на этой неделе вернется в общую группу Динамо

Киевское «Динамо» продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.
Утром 3 февраля Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин занимались по индивидуальной программе.
Напомним, у Цыганкова – мышечное повреждение передней поверхности бедра. Вне общей группы по прогнозам медицинского штаба он проведет еще около недели, хотя этот срок может и сократится.
У Шабанова и Русина – микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях. У Артема – воспаление ахиллова сухожилия, а Назарий подвернул голеностоп.
Никита Бурда проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься исключительно по индивидуальной программе.
В среду, 5 февраля, «Динамо» проведет первый спарринг на втором сборе. Соперником киевлян будет словенская «Олимпия».
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Источник — ФК Динамо Киев
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Минулий сезон було точно так , як зараз.
У підсумку - спад у грі.
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