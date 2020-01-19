Стало известно, почему Цыганков пропустил первый матч на сборе в Турции

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков пропустил первый матч команды на сборе в Турции, в котором киевляне сыграли вничью с варшавской «Легией» (1:1). Как стало известно, у 22-летнего полузащитника было выявлено воспаление мышц – миозит.

Ожидается, что к работе в основной группе Цыганков приступит уже через несколько дней.

В понедельник, 20-го января, «Динамо» проведет спарринг с азербайджанским «Нефтчи». Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.