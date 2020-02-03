Рейтинг WTA. Свитолина вышла на 4-е место, Ястремская потеряла 5 позиций

Катарина Завацкая приближается к топ-100

  • 03.02.2020 08:51
  • 1147 просмотров
  • 4 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина вышла на 4-е место, Ястремская потеряла 5 позиций
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

После Australian Open в женском мировом рейтинге состоялись некоторые изменения. Звания первой ракетки сохранила Эшли Барти. Чемпионка Открытого чемпионата Австралии София Кенин ворвалась в первую 10-ку и заняла 7-е место. Также свои позиции улучшили Симона Халеп, Элина Свитолина, Белинда Бенчич и Кики Бертенс.

Топ-10 покинула Петра Квитова.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок кроме Свитолиной, которая поднялась на одно место, улучшением позиций может похвастаться Катарина Завацкая. Другие топовые украинские теннисистки немного потеряли в рейтинге. Ястремская опустилась на 26-е место, Козлова на 87-е, Леся Цуренко на 128-ю позицию.

Украинки в рейтинге WTA

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
      vital, 03.02.2020 09:14
    +1
    Даяна молодець: фактично єдина з українок яка зрозуміла що тенісний сезон вже стартував. Гра за збірну лише в цей четвер, а Ястремська вже з минулих вихідних тренується на кортах Талліна, готується.
    Світоліна своє ще набере по ходу сезону.
    А от Катаріна поки розчаровує - крім декларації віддавати якусь суму за кожен ейс на ліквідацію наслідків пожеж, лише справно штампує подвійні помилки, а не ейси, які Завацької трапляються лише на свята.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 03.02.2020 09:12
    +1
    Wvc, 03.02.2020 09:01
    На чужом несчастье, счастья не построишь...
    Ой кого то жаба душит
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 03.02.2020 09:06
    +1
    Думаю Леся в 50 скоро вернется. У Даяни прорив должен продолжиться
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 03.02.2020 09:01
    -1
    На чужом несчастье, счастья не построишь...
    Ссылка
    vital
      vital, 03.02.2020 09:14
    +1
    Даяна молодець: фактично єдина з українок яка зрозуміла що тенісний сезон вже стартував. Гра за збірну лише в цей четвер, а Ястремська вже з минулих вихідних тренується на кортах Талліна, готується.
    Світоліна своє ще набере по ходу сезону.
    А от Катаріна поки розчаровує - крім декларації віддавати якусь суму за кожен ейс на ліквідацію наслідків пожеж, лише справно штампує подвійні помилки, а не ейси, які Завацької трапляються лише на свята.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 03.02.2020 09:12
    +1
    Wvc, 03.02.2020 09:01
    На чужом несчастье, счастья не построишь...
    Ой кого то жаба душит
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 03.02.2020 09:06
    +1
    Думаю Леся в 50 скоро вернется. У Даяни прорив должен продолжиться
    Ссылка
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