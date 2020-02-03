Рейтинг WTA. Свитолина вышла на 4-е место, Ястремская потеряла 5 позиций

После Australian Open в женском мировом рейтинге состоялись некоторые изменения. Звания первой ракетки сохранила Эшли Барти. Чемпионка Открытого чемпионата Австралии София Кенин ворвалась в первую 10-ку и заняла 7-е место. Также свои позиции улучшили Симона Халеп, Элина Свитолина, Белинда Бенчич и Кики Бертенс.

Топ-10 покинула Петра Квитова.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок кроме Свитолиной, которая поднялась на одно место, улучшением позиций может похвастаться Катарина Завацкая. Другие топовые украинские теннисистки немного потеряли в рейтинге. Ястремская опустилась на 26-е место, Козлова на 87-е, Леся Цуренко на 128-ю позицию.

Украинки в рейтинге WTA