Кадар переведен в дубль Динамо

Венгерский защитник будет тренироваться с молодежной командой

  • 03.02.2020 21:41
  • 3672 просмотра
  • 13 комментариев
Кадар переведен в дубль Динамо
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Киевское «Динамо» официально объявило о том, что защитник Тамаш Кадар переведен в молодежную команду.

Сегодня Кадар уже не участвовал в вечерней тренировке «Динамо» на втором сборе в Турции.

Вместо Кадара в основной состав «Динамо» был переведен 20-летний украинский защитник Александр Романчук.

В нынешнем сезоне на счету Кадара 20 матчей и 1 гол за «Динамо» во всех турнирах.

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Источник — ФК Динамо Киев

(21 голос)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.02.2020 22:19
    0
    Лучше б продали, даже со скидкой
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.02.2020 22:16
    -1
    Vipfishman2, 03.02.2020 22:14
    Влажные мечты кротохоря🤣🤣🤣
    Чучело ебливое... это вполне возможно
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 22:16
    -1
    уляя, свелшилось
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 03.02.2020 22:14
    0
    AK_228, 03.02.2020 22:08
    Третье место
    Влажные мечты кротохоря🤣🤣🤣
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.02.2020 22:08
    -1
    Trasher311987, 03.02.2020 22:06
    Свято якесь.
    Сомбрано Гармаш Кадар Родригес Сидиклей. Супер. Осталось бойко куда то деть и все
    Третье место
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 03.02.2020 22:08
    0
    Женя Матийчук, 03.02.2020 21:49
    наконец то!
    защитник уровня нашей первой лиги
    Кадар хороший игрок, но не защитник.
    Его можно было бы попробовать на позиции форварда. Все равно там некому играть. Могли бы откатать его на этой позиции на сборах.
    Он боец.
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 03.02.2020 22:07
    +2
    Та наконец то
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 22:06
    +2
    Свято якесь.
    Сомбрано Гармаш Кадар Родригес Сидиклей. Супер. Осталось бойко куда то деть и все
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 03.02.2020 21:55
    -3
    Женя Матийчук, 03.02.2020 21:49
    наконец то!
    защитник уровня нашей первой лиги
    Ты о 20-летнем Романчуке, которые теперь будет на его месте?
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 03.02.2020 21:53
    +1
    Доверия больше нет. Пора отдыхать, в Турцию.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 03.02.2020 21:49
    +7
    наконец то!
    защитник уровня нашей первой лиги
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 21:47
    -1
    name_footbol, 03.02.2020 21:43
    Значит куда-то поедет!!
    или просто не нужон больше
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 03.02.2020 21:43
    +4
    Значит куда-то поедет!!
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 03.02.2020 21:49
    +7
    наконец то!
    защитник уровня нашей первой лиги
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 03.02.2020 21:43
    +4
    Значит куда-то поедет!!
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 03.02.2020 22:07
    +2
    Та наконец то
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 03.02.2020 22:06
    +2
    Свято якесь.
    Сомбрано Гармаш Кадар Родригес Сидиклей. Супер. Осталось бойко куда то деть и все
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 03.02.2020 21:53
    +1
    Доверия больше нет. Пора отдыхать, в Турцию.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.02.2020 22:19
    0
    Лучше б продали, даже со скидкой
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 03.02.2020 22:14
    0
    AK_228, 03.02.2020 22:08
    Третье место
    Влажные мечты кротохоря🤣🤣🤣
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 03.02.2020 22:08
    0
    Женя Матийчук, 03.02.2020 21:49
    наконец то!
    защитник уровня нашей первой лиги
    Кадар хороший игрок, но не защитник.
    Его можно было бы попробовать на позиции форварда. Все равно там некому играть. Могли бы откатать его на этой позиции на сборах.
    Он боец.
    Ссылка
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