Кадар переведен в дубль Динамо

Киевское «Динамо» официально объявило о том, что защитник Тамаш Кадар переведен в молодежную команду.

Сегодня Кадар уже не участвовал в вечерней тренировке «Динамо» на втором сборе в Турции.

Вместо Кадара в основной состав «Динамо» был переведен 20-летний украинский защитник Александр Романчук.

В нынешнем сезоне на счету Кадара 20 матчей и 1 гол за «Динамо» во всех турнирах.