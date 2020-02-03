Кадар переведен в дубль Динамо

Киевское «Динамо» официально объявило о том, что защитник Тамаш Кадар переведен в молодежную команду.
Сегодня Кадар уже не участвовал в вечерней тренировке «Динамо» на втором сборе в Турции.
Вместо Кадара в основной состав «Динамо» был переведен 20-летний украинский защитник Александр Романчук.
В нынешнем сезоне на счету Кадара 20 матчей и 1 гол за «Динамо» во всех турнирах.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Сомбрано Гармаш Кадар Родригес Сидиклей. Супер. Осталось бойко куда то деть и все
защитник уровня нашей первой лиги
Его можно было бы попробовать на позиции форварда. Все равно там некому играть. Могли бы откатать его на этой позиции на сборах.
Он боец.
Сомбрано Гармаш Кадар Родригес Сидиклей. Супер. Осталось бойко куда то деть и все
защитник уровня нашей первой лиги
защитник уровня нашей первой лиги
защитник уровня нашей первой лиги
Сомбрано Гармаш Кадар Родригес Сидиклей. Супер. Осталось бойко куда то деть и все
защитник уровня нашей первой лиги
Его можно было бы попробовать на позиции форварда. Все равно там некому играть. Могли бы откатать его на этой позиции на сборах.
Он боец.
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