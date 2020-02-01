Последний день трансферного окна, рекорд Магучих

Вашему вниманию подборка главных новостей на Sport.ua за пятницу, 31 января:

1. Шелестюк победил Верона единогласным решением судей. Украинский полусредневес одержал очередную победу

2. ОФИЦИАЛЬНО. Бока Хуниорс выкупил контракт Самбрано у Динамо. Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера

3. ВИДЕО. Магучих установила рекорд в Карлсруэ с результатом 2,02 метра. Украинке покорился мировой рекорд среди юниоров U-20 в помещениях

4. Манчестер Сити отдал конкурента Зинченко в аренду в РБ Лейпциг. Анхелиньо до конца сезона будет выступать в Бундеслиге

5. ОФИЦИАЛЬНО: Макаренко вернулся в Кортрейк. «Андерлехт» отдал в аренду украинского защитника

6. Михайлюк сыграет в Матче восходящих звезд НБА. Украинец примет участие в звездном уик-энде НБА

7. ОФИЦИАЛЬНО: Ференцварош досрочно вернул Игнатенко в Шахтер. Украинский защитник не закрепился в команде Сергея Реброва

8. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Жерсона Родригеша в Турцию. Форвард перебрался в «Анкарагюджу»

9. Каргбо не сможет играть за Динамо в этом сезоне. В этом сезоне форвард уже играл за два клуба

10. Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе. Издание Fútbol Mahou отметило выступления украинского голкипера