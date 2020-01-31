Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе

Издание Fútbol Mahou отметило выступления украинского голкипера

  • 31.01.2020 14:15
  • 2148 просмотров
  • 3 комментария
Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

20-летний украинский вратарь Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», признан лучшим игроком «Овьедо» в январе по версии издания Fútbol Mahou.

Лунин защищает цвета «Овьедо» на правах аренды с 15-го января. За это время украинец успел сыграть за «Овьедо» 3 матча во всех турнирах, где пропустил 4 мяча.

Первую часть сезона Лунин провел в аренде в «Вальядолиде», за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 14:56
    0
    На фоне этих покойников Лунин безусловно лучший игрок
    Ссылка
    guelder
    online
      guelder, 31.01.2020 14:53
    +2
    Alehandro, 31.01.2020 14:41
    Это аванс?) Как это: отыграл полмесяца, пропустил больше, чем отбил, и лучший игрок
    можливо просто інші партнери гірше зіграли)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.01.2020 14:41
    0
    Это аванс?) Как это: отыграл полмесяца, пропустил больше, чем отбил, и лучший игрок
    Ссылка
    guelder
    online
      guelder, 31.01.2020 14:53
    +2
    Alehandro, 31.01.2020 14:41
    Это аванс?) Как это: отыграл полмесяца, пропустил больше, чем отбил, и лучший игрок
    можливо просто інші партнери гірше зіграли)
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 14:56
    0
    На фоне этих покойников Лунин безусловно лучший игрок
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 31.01.2020 14:41
    0
    Это аванс?) Как это: отыграл полмесяца, пропустил больше, чем отбил, и лучший игрок
    Ссылка
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