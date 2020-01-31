Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе

20-летний украинский вратарь Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», признан лучшим игроком «Овьедо» в январе по версии издания Fútbol Mahou.

Лунин защищает цвета «Овьедо» на правах аренды с 15-го января. За это время украинец успел сыграть за «Овьедо» 3 матча во всех турнирах, где пропустил 4 мяча.

Первую часть сезона Лунин провел в аренде в «Вальядолиде», за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.