Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе

20-летний украинский вратарь Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», признан лучшим игроком «Овьедо» в январе по версии издания Fútbol Mahou.
Лунин защищает цвета «Овьедо» на правах аренды с 15-го января. За это время украинец успел сыграть за «Овьедо» 3 матча во всех турнирах, где пропустил 4 мяча.
Первую часть сезона Лунин провел в аренде в «Вальядолиде», за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.
Y el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en el mes de enero es...¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos🏆⚽️ pic.twitter.com/fhPexNSyzP— Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.