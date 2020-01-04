Динамо подписало Бенито, Фаворов ушел в Венгрию

Sport.ua предлагает Вашему вниманию подборку главных новостей за пятницу, 3 января:
1. ОФИЦИАЛЬНО: Динамо согласовало контракт с Бенито. Соглашение с нигерийским вингером будет подписано в случае успешного прохождения медобследования
2. Вест Хэм подпишет конкурента Ярмоленко. Лондонский клуб намерен арендовать футболиста «Бенфики» Жедсона Фернандеша
3. Венгерский Фехервар нацелился на Кадара. Защитник «Динамо» может покинуть киевский клуб в ближайшее время
4. Богданов стал игроком Колоса. Украинский полузащитник подписал контракт с клубом УПЛ
5. Наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули временно приостановлено. У мадридского клуба не было достаточно времени для подачи апелляции
6. Динамо получит 200 тысяч евро за годичную аренду Сидклея. «Динамо» и «Коринтианс» договорились по аренде Сидклея
7. Осиек отклонил предложение Динамо по Маричу. Киевляне предлагали 5 млн евро
8. Харлан признана лучшей спортсменкой декабря. Украинскую спортсменку отметил Национальний олимпийский комитет
9. Бой Деревянченко – Головкин – лучший в 2019 году. Boxing Scene назвала лучший бой года
10. ОФИЦИАЛЬНО. Академия Пушкаша подписала Артема Фаворова. Хавбек «Десны» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии
Источник — Sport.ua
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