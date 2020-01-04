Динамо подписало Бенито, Фаворов ушел в Венгрию

Sport.ua предлагает Вашему вниманию подборку главных новостей за пятницу, 3 января:

1. ОФИЦИАЛЬНО: Динамо согласовало контракт с Бенито. Соглашение с нигерийским вингером будет подписано в случае успешного прохождения медобследования

2. Вест Хэм подпишет конкурента Ярмоленко. Лондонский клуб намерен арендовать футболиста «Бенфики» Жедсона Фернандеша

3. Венгерский Фехервар нацелился на Кадара. Защитник «Динамо» может покинуть киевский клуб в ближайшее время

4. Богданов стал игроком Колоса. Украинский полузащитник подписал контракт с клубом УПЛ

5. Наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули временно приостановлено. У мадридского клуба не было достаточно времени для подачи апелляции

6. Динамо получит 200 тысяч евро за годичную аренду Сидклея. «Динамо» и «Коринтианс» договорились по аренде Сидклея

7. Осиек отклонил предложение Динамо по Маричу. Киевляне предлагали 5 млн евро

8. Харлан признана лучшей спортсменкой декабря. Украинскую спортсменку отметил Национальний олимпийский комитет

9. Бой Деревянченко – Головкин – лучший в 2019 году. Boxing Scene назвала лучший бой года

10. ОФИЦИАЛЬНО. Академия Пушкаша подписала Артема Фаворова. Хавбек «Десны» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии