Осиек отклонил предложение Динамо по Маричу

Киевляне предлагали 5 млн евро

  • 03.01.2020 13:11
  • 3968 просмотров
  • 12 комментариев
Осиек отклонил предложение Динамо по Маричу
© jabuka.tv

Хорватский «Осиек» отклонил предложение «Динамо» по поводу трансфера форварда Мирко Марича. Об этом сообщил директор клуба Ален Петрович:

«Наши лучшие игроки, в том числе и Марич, на данный момент не продаются. Мы не находимся в ситуации, когда нам необходимо продавать игроков, чтобы выжить».

По информации хорватских СМИ, «Динамо» предлагало за Марича 5 млн евро.

Ранее уже сообщалось об интересе «Динамо» к Маричу, однако 24-летний хорват не является приоритетным вариантом для «Динамо» на позицию центрфорварда.

В нынешнем сезоне на счету Марича 14 голов в 19 матчах за «Осиек».

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(9 голосов)

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Комментарии
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 03.01.2020 14:29
    0
    Дятлы пятнистые, нафигасе было хлебалом волать? Такие дела в тихую робятся, шоб не отрыгивались обломы через сердце динамивське!
    Ссылка
    Tample_ck7070
      Tample_ck7070, 03.01.2020 14:22
    -1
    Surkisfuilo, 03.01.2020 13:50
    Суркісня - абсолютне зло! Колись в Шахтарі Ілсіньо самовільно залишив команду, не дочекавшись завершення контракту. А потім через півтора сезони повернувся. Всі його простили і прийняли назад. Не сказали жодного поганого слова. В тому числі президент клубу.
    В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
    Тут вы немного не правильно говорите. На Мораеса все злые не за переход. Злые за то, что после слухов о подписании контракта его спрашивали на прямую так ли это, и ОН БОЖИЛСЯ ЧТО В ШД НИ НОГОЙ, а потом раз и там. Именно за это его и ненавидят в ДК.
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    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 03.01.2020 14:21
    +1
    Сергей Михайлович, 03.01.2020 14:05
    Так а где тут в твоем говновбросе Суркисы?
    Ник смени,ты же на самом деле Игорь Михайлович
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 14:08
    +1
    Ранее уже сообщалось об интересе «Динамо» к Маричу, однако 24-летний хорват не является приоритетным вариантом для «Динамо» на позицию центрфорварда.
    ---
    значит ещё круче напа купят!
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 03.01.2020 14:05
    -1
    Surkisfuilo, 03.01.2020 13:50
    Суркісня - абсолютне зло! Колись в Шахтарі Ілсіньо самовільно залишив команду, не дочекавшись завершення контракту. А потім через півтора сезони повернувся. Всі його простили і прийняли назад. Не сказали жодного поганого слова. В тому числі президент клубу.
    В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
    Так а где тут в твоем говновбросе Суркисы?
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 03.01.2020 14:03
    0
    axylinam, 03.01.2020 13:49
    Из Динамо трудно уходить-об этом писали неоднократно игроки-ты что не в теме?
    Я не в теме.Так что есть что написать или как обычно говно по трубам?
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 03.01.2020 13:50
    0
    Суркісня - абсолютне зло! Колись в Шахтарі Ілсіньо самовільно залишив команду, не дочекавшись завершення контракту. А потім через півтора сезони повернувся. Всі його простили і прийняли назад. Не сказали жодного поганого слова. В тому числі президент клубу.
    В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 13:49
    -1
    Сергей Михайлович, 03.01.2020 13:39
    Может напомнишь кто из игроков Динамо говорил,что Суркис гнилой?
    Из Динамо трудно уходить-об этом писали неоднократно игроки-ты что не в теме?
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 03.01.2020 13:39
    -2
    axylinam, 03.01.2020 13:35
    С Динамо трудно уходить,суркисы гнило себя ведут,об этом неоднократно писали бывшие игроки Динамо,об этом все знают,поэтому затащить нормального игрока в Динамо будет трудно
    Может напомнишь кто из игроков Динамо говорил,что Суркис гнилой?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 13:35
    -1
    С Динамо трудно уходить,суркисы гнило себя ведут,об этом неоднократно писали бывшие игроки Динамо,об этом все знают,поэтому затащить нормального игрока в Динамо будет трудно
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 03.01.2020 13:35
    -3
    Юрий Карпенко, 03.01.2020 13:18
    В Динамовское болото идти никто не хочет
    Болото в голове у людей,которые уссыкались в хорошие времена и поливают дерьмом в трудные минуты.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 03.01.2020 13:18
    +1
    В Динамовское болото идти никто не хочет
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 03.01.2020 14:21
    +1
    Сергей Михайлович, 03.01.2020 14:05
    Так а где тут в твоем говновбросе Суркисы?
    Ник смени,ты же на самом деле Игорь Михайлович
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 14:08
    +1
    Ранее уже сообщалось об интересе «Динамо» к Маричу, однако 24-летний хорват не является приоритетным вариантом для «Динамо» на позицию центрфорварда.
    ---
    значит ещё круче напа купят!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 03.01.2020 13:18
    +1
    В Динамовское болото идти никто не хочет
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 03.01.2020 14:29
    0
    Дятлы пятнистые, нафигасе было хлебалом волать? Такие дела в тихую робятся, шоб не отрыгивались обломы через сердце динамивське!
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 03.01.2020 14:03
    0
    axylinam, 03.01.2020 13:49
    Из Динамо трудно уходить-об этом писали неоднократно игроки-ты что не в теме?
    Я не в теме.Так что есть что написать или как обычно говно по трубам?
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 03.01.2020 13:50
    0
    Суркісня - абсолютне зло! Колись в Шахтарі Ілсіньо самовільно залишив команду, не дочекавшись завершення контракту. А потім через півтора сезони повернувся. Всі його простили і прийняли назад. Не сказали жодного поганого слова. В тому числі президент клубу.
    В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
    Ссылка
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