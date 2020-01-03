Осиек отклонил предложение Динамо по Маричу

Хорватский «Осиек» отклонил предложение «Динамо» по поводу трансфера форварда Мирко Марича. Об этом сообщил директор клуба Ален Петрович:
«Наши лучшие игроки, в том числе и Марич, на данный момент не продаются. Мы не находимся в ситуации, когда нам необходимо продавать игроков, чтобы выжить».
По информации хорватских СМИ, «Динамо» предлагало за Марича 5 млн евро.
Ранее уже сообщалось об интересе «Динамо» к Маричу, однако 24-летний хорват не является приоритетным вариантом для «Динамо» на позицию центрфорварда.
В нынешнем сезоне на счету Марича 14 голов в 19 матчах за «Осиек».
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В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
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значит ещё круче напа купят!
В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
---
значит ещё круче напа купят!
В Динамо ж ставлення до своїх гравців абсолютно протилежне. Яскравий приклад - Мораєс, який відпрацював контракт від дзвінка до дзвінка, не раз бився за Динамо в прямому сенсі. А коли контракт з ним не продовжили, він перейшов у Шахтар як вільна людина, яка має право обирати найкращий варіант продовження кар'єри. І за це Мораєса динамівці і досі проклинають та обливають брудом. 100% вся ця істерія - з подачі Суркісів.
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