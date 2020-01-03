Осиек отклонил предложение Динамо по Маричу

Хорватский «Осиек» отклонил предложение «Динамо» по поводу трансфера форварда Мирко Марича. Об этом сообщил директор клуба Ален Петрович:

«Наши лучшие игроки, в том числе и Марич, на данный момент не продаются. Мы не находимся в ситуации, когда нам необходимо продавать игроков, чтобы выжить».

По информации хорватских СМИ, «Динамо» предлагало за Марича 5 млн евро.

Ранее уже сообщалось об интересе «Динамо» к Маричу, однако 24-летний хорват не является приоритетным вариантом для «Динамо» на позицию центрфорварда.

В нынешнем сезоне на счету Марича 14 голов в 19 матчах за «Осиек».