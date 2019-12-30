Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека

По информации dynamo.kiev.ua, руководство «Динамо» просматривает целый ряд нападающих, один из которых должен усилить киевскую команду уже зимой.

Сообщается, что одним из них является Мирко Марич, форвард хорватского «Осиека». Однако он не является приоритетным вариантом, а клуб смотрит еще минимум на четверых кандидатов.

Среди них - Андраж Шпорар из «Слована».

Ранее «Динамо» вернуло из аренды Назария Русина, а ряд СМИ утверждают, что клуб подпишет нового игрока в атаку только в том случае, если сумеет избавиться от Франа Соля и Жерсона Родригеша.

Отметим, что 24-летний Марич в нынешнем сезоне забил 14 голов в 19-ти матчах.