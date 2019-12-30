Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека

Киевляне ищут возможность усилить атаку

  • 30.12.2019 15:18
  • 1766 просмотров
  • 4 комментария
Динамо просматривает целый ряд форвардов. Среди них - игрок Осиека
© jabuka.tv

По информации dynamo.kiev.ua, руководство «Динамо» просматривает целый ряд нападающих, один из которых должен усилить киевскую команду уже зимой.

Сообщается, что одним из них является Мирко Марич, форвард хорватского «Осиека». Однако он не является приоритетным вариантом, а клуб смотрит еще минимум на четверых кандидатов.

Среди них - Андраж Шпорар из «Слована».

Ранее «Динамо» вернуло из аренды Назария Русина, а ряд СМИ утверждают, что клуб подпишет нового игрока в атаку только в том случае, если сумеет избавиться от Франа Соля и Жерсона Родригеша.

Отметим, что 24-летний Марич в нынешнем сезоне забил 14 голов в 19-ти матчах.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 15:58
    0
    Чем этот шлак смотреть лучше Зозулю подпишите.нацболы его любят поближе к сборной парень окажется.резко возрастёт посещаемость матчей.половина стадиона будет сидеть в футболках с номером 88-а там и евро 2020 не за горами
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 30.12.2019 15:51
    +1
    Зачем этот перевалочный пункт? Работать с новичками все равно некому, интегрировать новых игроков в команду Михайличенко не способен.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 30.12.2019 15:50
    +1
    Чергове "підсилення"
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 30.12.2019 15:23
    0
    Підозрюю, що за пару мільйонів доларів підсилитися не вдасться. Отже, краще розглядати вже тих, що є в складі.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 30.12.2019 15:51
    +1
    Зачем этот перевалочный пункт? Работать с новичками все равно некому, интегрировать новых игроков в команду Михайличенко не способен.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 30.12.2019 15:50
    +1
    Чергове "підсилення"
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 15:58
    0
    Чем этот шлак смотреть лучше Зозулю подпишите.нацболы его любят поближе к сборной парень окажется.резко возрастёт посещаемость матчей.половина стадиона будет сидеть в футболках с номером 88-а там и евро 2020 не за горами
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 30.12.2019 15:23
    0
    Підозрюю, що за пару мільйонів доларів підсилитися не вдасться. Отже, краще розглядати вже тих, що є в складі.
    Ссылка
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