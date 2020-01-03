Вест Хэм подпишет конкурента Ярмоленко

Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с португальской «Бенфикой» о переходе 20-летнего правого полузащитника Жедсона Фернандеша.
«Вест Хэм» хочет взять игрока в аренду сроком на полтора года с правом выкупа. В текущем сезоне Жедсон провел за «Бенфику» 12 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.
На позиции правого полузащитника в «Вест Хэме» выступает 30-летний украинский футболист Андрей Ярмоленко.
Источник — Sky Sports
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