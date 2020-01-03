Вест Хэм подпишет конкурента Ярмоленко

Лондонский клуб намерен арендовать футболиста «Бенфики» Жедсона Фернандеша

  • 03.01.2020 21:45
  • 655 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Хэм подпишет конкурента Ярмоленко
© Sempre Milan. Жедсон Фернандеш

Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с португальской «Бенфикой» о переходе 20-летнего правого полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Вест Хэм» хочет взять игрока в аренду сроком на полтора года с правом выкупа. В текущем сезоне Жедсон провел за «Бенфику» 12 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.

На позиции правого полузащитника в «Вест Хэме» выступает 30-летний украинский футболист Андрей Ярмоленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.01.2020 22:07
    0
    У авторов сайта - уникальный талант впереть Ярмоленко - хоть куда! Бог в помощь! Би-Би-Си сегодня сообщила результат очередного товарняка по крикету: Англия проиграла 262-9 после очередного мрачного боя против Южной Африки в первый день второго теста в Кейптауне. Так вот, Ярмоленко - матч не смотрел и вообще, он - далек от крикета!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.01.2020 22:07
    0
    У авторов сайта - уникальный талант впереть Ярмоленко - хоть куда! Бог в помощь! Би-Би-Си сегодня сообщила результат очередного товарняка по крикету: Англия проиграла 262-9 после очередного мрачного боя против Южной Африки в первый день второго теста в Кейптауне. Так вот, Ярмоленко - матч не смотрел и вообще, он - далек от крикета!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности