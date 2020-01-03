Венгерский Фехервар нацелился на Кадара

29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может перейти в «Фехервар» этой зимой. Киевский клуб намерен продать футболиста в январе.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.