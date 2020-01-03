Венгерский Фехервар нацелился на Кадара

Защитник «Динамо» может покинуть киевский клуб в ближайшее время

  • 03.01.2020 20:44
  • 1867 просмотров
  • 5 комментариев
Венгерский Фехервар нацелился на Кадара
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может перейти в «Фехервар» этой зимой. Киевский клуб намерен продать футболиста в январе.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.

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Источник — NB1

(7 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 03.01.2020 21:53
    0
    Хорошая новость. Дай Бог чтоб трансфер состоялся
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 03.01.2020 21:50
    +1
    axylinam, 03.01.2020 21:37
    Откуда у Факервара такие деньги?
    Тут два варіанти: Динамо доплатить Фахервару за те щоб забрали Кадара або угорці хочуть втопити свій клуб (але для цього, вони ще Михайличенка повинні переманити до себе)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 21:43
    0
    Чудо будет если выйдет его реализовать хоть как-то, но боюсь что венгры будут давать суммы аля бразилы
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 21:37
    +1
    Откуда у Факервара такие деньги?
    Ссылка
    osa110
      osa110, 03.01.2020 21:34
    +2
    Умоляю! Не промахнитесь !
    Ссылка
    osa110
      osa110, 03.01.2020 21:34
    +2
    Умоляю! Не промахнитесь !
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 03.01.2020 21:50
    +1
    axylinam, 03.01.2020 21:37
    Откуда у Факервара такие деньги?
    Тут два варіанти: Динамо доплатить Фахервару за те щоб забрали Кадара або угорці хочуть втопити свій клуб (але для цього, вони ще Михайличенка повинні переманити до себе)
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 21:37
    +1
    Откуда у Факервара такие деньги?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 03.01.2020 21:53
    0
    Хорошая новость. Дай Бог чтоб трансфер состоялся
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 21:43
    0
    Чудо будет если выйдет его реализовать хоть как-то, но боюсь что венгры будут давать суммы аля бразилы
    Ссылка
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