Динамо получит 200 тысяч евро за годичную аренду Сидклея

«Коринтинас» договорился с «Динамо» по поводу аренды защитника Сидклея.

Бразильский клуб заплатит за годичную аренду 26-летнего игрока 200 тысяч евро. После завершения срока аренды у «Коринтианса» будет приоритетное право на покупку Сидклея.

Также «Коринтианс» будет выплачивать 100% зарплаты Сидклея.

Официально сделка будет оформлена на следующей неделе, после чего игрок присоединится к своему новому клубу на сборе в США.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Коринтианс» возьмет Сидклея в бесплатную аренду.

В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.