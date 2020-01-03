Динамо получит 200 тысяч евро за годичную аренду Сидклея

«Коринтинас» договорился с «Динамо» по поводу аренды защитника Сидклея.
Бразильский клуб заплатит за годичную аренду 26-летнего игрока 200 тысяч евро. После завершения срока аренды у «Коринтианса» будет приоритетное право на покупку Сидклея.
Также «Коринтианс» будет выплачивать 100% зарплаты Сидклея.
Официально сделка будет оформлена на следующей неделе, после чего игрок присоединится к своему новому клубу на сборе в США.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Коринтианс» возьмет Сидклея в бесплатную аренду.
В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.
Источник — UOL Esporte
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Уж как то слишком много их было за последние 2-3 года
Уж как то слишком много их было за последние 2-3 года
Уж как то слишком много их было за последние 2-3 года
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