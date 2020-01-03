Динамо получит 200 тысяч евро за годичную аренду Сидклея

«Динамо» и «Коринтианс» договорились по аренде Сидклея

  • 03.01.2020 13:26
  • 1289 просмотров
  • 9 комментариев
Динамо получит 200 тысяч евро за годичную аренду Сидклея
© ФК Динамо. Сидклей

«Коринтинас» договорился с «Динамо» по поводу аренды защитника Сидклея.

Бразильский клуб заплатит за годичную аренду 26-летнего игрока 200 тысяч евро. После завершения срока аренды у «Коринтианса» будет приоритетное право на покупку Сидклея.

Также «Коринтианс» будет выплачивать 100% зарплаты Сидклея.

Официально сделка будет оформлена на следующей неделе, после чего игрок присоединится к своему новому клубу на сборе в США.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Коринтианс» возьмет Сидклея в бесплатную аренду.

В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.

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Источник — UOL Esporte

(5 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 03.01.2020 14:31
    0
    jwls1914, 03.01.2020 14:02
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    Это его арендовали, а не продали. А как продадут (хорошо или плохо) - надо будет посмотреть по окончании сезона в след. трансферном "окне".
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.01.2020 14:15
    0
    jwls1914, 03.01.2020 14:02
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    Кого продали за 200 к ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 14:04
    0
    jwls1914, 03.01.2020 14:02
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    ты сколько классов заканчивал, один, читать умеешь? гриться про аренду, а про продажу игрока.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 14:03
    0
    На зарплату условного Попова даже не хватит
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 03.01.2020 14:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:54
    с чего ты взял что это провальный трансфер
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.01.2020 13:57
    +2
    целых 200 тыщ... однозначно успех
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:55
    0
    выстрелила динамовская молодёжь в лице миколенко, это было не предугадать, а так сидклей неплохой трансфер.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:54
    -1
    Slevin, 03.01.2020 13:48
    Кто-то может сказать, кто в ДК должен отвечать за провальные трансферы.
    Уж как то слишком много их было за последние 2-3 года
    с чего ты взял что это провальный трансфер
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 03.01.2020 13:48
    0
    Кто-то может сказать, кто в ДК должен отвечать за провальные трансферы.
    Уж как то слишком много их было за последние 2-3 года
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.01.2020 13:57
    +2
    целых 200 тыщ... однозначно успех
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 03.01.2020 14:31
    0
    jwls1914, 03.01.2020 14:02
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    Это его арендовали, а не продали. А как продадут (хорошо или плохо) - надо будет посмотреть по окончании сезона в след. трансферном "окне".
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.01.2020 14:15
    0
    jwls1914, 03.01.2020 14:02
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    Кого продали за 200 к ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 14:04
    0
    jwls1914, 03.01.2020 14:02
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    ты сколько классов заканчивал, один, читать умеешь? гриться про аренду, а про продажу игрока.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 14:03
    0
    На зарплату условного Попова даже не хватит
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 03.01.2020 14:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:54
    с чего ты взял что это провальный трансфер
    Действительно! Купили за 4-5 млн, продали за 200 тыщ... Неплохой трансфер, можно даже сказать, отличный
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:55
    0
    выстрелила динамовская молодёжь в лице миколенко, это было не предугадать, а так сидклей неплохой трансфер.
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 03.01.2020 13:48
    0
    Кто-то может сказать, кто в ДК должен отвечать за провальные трансферы.
    Уж как то слишком много их было за последние 2-3 года
    Ссылка
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