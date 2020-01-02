Коринтианс возьмет Сидклея в бесплатную аренду

«Динамо» и «Коринтианс» согласовали условия перехода бразильского защитника Сидклея.
Сидклей перейдет в «Коринтианс» на правах аренды до конца 2020 года. Аренда будет бесплатной, но «Коринтианс» будет платить 100% зарплаты игрока.
Также клубы согласовали сумму возможного трансфера Сидклея по завершению срока аренды. Переход бразильца должен состояться в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.
Источник — Yahoo Sports
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