Коринтианс возьмет Сидклея в бесплатную аренду

При этом бразильский клуб будет платить всю зарплату игроку

  • 02.01.2020 14:01
  • 2232 просмотра
  • 8 комментариев
Коринтианс возьмет Сидклея в бесплатную аренду
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» и «Коринтианс» согласовали условия перехода бразильского защитника Сидклея.

Сидклей перейдет в «Коринтианс» на правах аренды до конца 2020 года. Аренда будет бесплатной, но «Коринтианс» будет платить 100% зарплаты игрока.

Также клубы согласовали сумму возможного трансфера Сидклея по завершению срока аренды. Переход бразильца должен состояться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Yahoo Sports

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 02.01.2020 15:26
    0
    У сломанной игрушки игореши выкидывают одну из двенадцати левых рук , но там ещё много таких же левых ног и одна белобрысая , но тоже левая голова ....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.01.2020 15:24
    +1
    с доплатой бы еще отдали
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 02.01.2020 15:19
    +2
    Бизнесмены ВЕЛИЧАЙШЕГО уровня. Суркисята наши..)))
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.01.2020 15:01
    +2
    Это как купить колбасу в супермаркете и положить её обратно на прилавок.
    Напрашивается вопрос - А покушать ?
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 02.01.2020 14:57
    +2
    Динамовская совковая селекционная служба во всей красе. Спасибо Суркису, Михайличенко и другим ответственным товарисчам.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 02.01.2020 14:51
    +4
    Очередной просёр менеджмента динамко. Браво, браво за благотворительность
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 02.01.2020 14:46
    +3
    Как можно купить игрока который ни разу не сыграл в команде?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 14:41
    +4
    Очень выгодная сделка для Коринтианса
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 02.01.2020 14:51
    +4
    Очередной просёр менеджмента динамко. Браво, браво за благотворительность
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 14:41
    +4
    Очень выгодная сделка для Коринтианса
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 02.01.2020 14:46
    +3
    Как можно купить игрока который ни разу не сыграл в команде?
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 02.01.2020 15:19
    +2
    Бизнесмены ВЕЛИЧАЙШЕГО уровня. Суркисята наши..)))
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.01.2020 15:01
    +2
    Это как купить колбасу в супермаркете и положить её обратно на прилавок.
    Напрашивается вопрос - А покушать ?
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 02.01.2020 14:57
    +2
    Динамовская совковая селекционная служба во всей красе. Спасибо Суркису, Михайличенко и другим ответственным товарисчам.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.01.2020 15:24
    +1
    с доплатой бы еще отдали
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 02.01.2020 15:26
    0
    У сломанной игрушки игореши выкидывают одну из двенадцати левых рук , но там ещё много таких же левых ног и одна белобрысая , но тоже левая голова ....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности