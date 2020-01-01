Динамо и Коринтианс близки к соглашению по Сидклею

По информации бразильских СМИ, «Динамо» и «Коринтианс» договорились о переходе латераля Сидклея на правах аренды.

Ожидается, что сделка будет рассчитана на 2020 год. О трансфере должны сообщить в ближайшее время. 26-летний игрок уже выступал за «Коринтианс» в 2018 году.

Сидклей, который может сыграть слева в обороне и полузащите, в нынешнем сезоне в основном выступает за молодежную команду киевлян, а в УПЛ лишь раз попал в заявку.

Бразилец должен стать одним из многих игроков, кого «Динамо» планирует отпустить зимой.