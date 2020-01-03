Наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули временно приостановлено

У мадридского клуба не было достаточно времени для подачи апелляции

  • 03.01.2020 16:15
  • 1246 просмотров
  • 11 комментариев
Наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули временно приостановлено
© marca.com. Роман Зозуля
 
Напомним, фанаты «Райо» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.
 
«Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.
 
Однако RFEF установил, что у «Райо Вальекано» не было достаточно времени для подачи апелляции, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.
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Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:32
    0
    common_sense, 03.01.2020 17:29
    кого вас? москалей?) получше будет, 146% инфа)
    Нас. Нас, милок.
    Ничем не лучше *белой шизы* и любителей сов из-за которых болельщики страдают. Страдает украинский футбол.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.01.2020 17:29
    +1
    zvalenok03, 03.01.2020 17:17
    Все равно не пойму - почему наказывают команду, клуб, а не тех кто кричал.
    Получается европа ничем не лучше нас.
    кого вас? москалей?) получше будет, 146% инфа)
    Ссылка
    Мойша Мовчан
    online
      Мойша Мовчан, 03.01.2020 17:28
    0
    Саша Петрик, 03.01.2020 17:06
    Ну тогда как минимум пустые трибуны на определенный срок + дискву конкретным болелам если смогут вычислить
    согласен с Вами
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:17
    -1
    Все равно не пойму - почему наказывают команду, клуб, а не тех кто кричал.
    Получается европа ничем не лучше нас.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:06
    0
    Мойша Мовчан, 03.01.2020 16:51
    Так а клуб за что жахнуть, коллективное наказание запрещено, ищите фанатов и наказуйте , если есть за что, а то деточка расплакалась в перерыве.
    Ну тогда как минимум пустые трибуны на определенный срок + дискву конкретным болелам если смогут вычислить
    Ссылка
    Мойша Мовчан
    online
      Мойша Мовчан, 03.01.2020 16:51
    -1
    Саша Петрик, 03.01.2020 16:42
    А что факт сходства что-то доказывает? Одно дело если зиговал бы на фото и тд, а так достаточно притянуто
    Так а клуб за что жахнуть, коллективное наказание запрещено, ищите фанатов и наказуйте , если есть за что, а то деточка расплакалась в перерыве.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:42
    0
    Мойша Мовчан, 03.01.2020 16:30
    а за что клуб жахнуть, фанаты сказали ПРАВДУ. КУКУШКА сам выкладывал фото с портретом Степана и говорил как мы с ним похожи , вот болельщики и подумали что перед ними НЕОНАЦИСТ, надо думать перед тем, что выкладываешь в сеть вот и ВСЁ , причем тут команда Райо Валекано.
    А что факт сходства что-то доказывает? Одно дело если зиговал бы на фото и тд, а так достаточно притянуто
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:41
    0
    ihor7003, 03.01.2020 16:28
    НЕ смеши! Нахрен кому нужен этот Зозуля. Бездарный форвард и обманщик, который думает что все вокруг дураки( это про фото)
    Вопрос в прецеденте который создаётся, нарушении и наказании, не думаю что конкретно кукушка сильно волнует испанцев
    Ссылка
    Мойша Мовчан
    online
      Мойша Мовчан, 03.01.2020 16:30
    -5
    а за что клуб жахнуть, фанаты сказали ПРАВДУ. КУКУШКА сам выкладывал фото с портретом Степана и говорил как мы с ним похожи , вот болельщики и подумали что перед ними НЕОНАЦИСТ, надо думать перед тем, что выкладываешь в сеть вот и ВСЁ , причем тут команда Райо Валекано.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 16:28
    -8
    Саша Петрик, 03.01.2020 16:19
    Логики не видно что-то. Жахнули бы их хорошенько на снятие очков да штраф + публичные извинения
    НЕ смеши! Нахрен кому нужен этот Зозуля. Бездарный форвард и обманщик, который думает что все вокруг дураки( это про фото)
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:19
    -1
    Логики не видно что-то. Жахнули бы их хорошенько на снятие очков да штраф + публичные извинения
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.01.2020 17:29
    +1
    zvalenok03, 03.01.2020 17:17
    Все равно не пойму - почему наказывают команду, клуб, а не тех кто кричал.
    Получается европа ничем не лучше нас.
    кого вас? москалей?) получше будет, 146% инфа)
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:32
    0
    common_sense, 03.01.2020 17:29
    кого вас? москалей?) получше будет, 146% инфа)
    Нас. Нас, милок.
    Ничем не лучше *белой шизы* и любителей сов из-за которых болельщики страдают. Страдает украинский футбол.
    Ссылка
    Мойша Мовчан
    online
      Мойша Мовчан, 03.01.2020 17:28
    0
    Саша Петрик, 03.01.2020 17:06
    Ну тогда как минимум пустые трибуны на определенный срок + дискву конкретным болелам если смогут вычислить
    согласен с Вами
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:06
    0
    Мойша Мовчан, 03.01.2020 16:51
    Так а клуб за что жахнуть, коллективное наказание запрещено, ищите фанатов и наказуйте , если есть за что, а то деточка расплакалась в перерыве.
    Ну тогда как минимум пустые трибуны на определенный срок + дискву конкретным болелам если смогут вычислить
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:42
    0
    Мойша Мовчан, 03.01.2020 16:30
    а за что клуб жахнуть, фанаты сказали ПРАВДУ. КУКУШКА сам выкладывал фото с портретом Степана и говорил как мы с ним похожи , вот болельщики и подумали что перед ними НЕОНАЦИСТ, надо думать перед тем, что выкладываешь в сеть вот и ВСЁ , причем тут команда Райо Валекано.
    А что факт сходства что-то доказывает? Одно дело если зиговал бы на фото и тд, а так достаточно притянуто
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:41
    0
    ihor7003, 03.01.2020 16:28
    НЕ смеши! Нахрен кому нужен этот Зозуля. Бездарный форвард и обманщик, который думает что все вокруг дураки( это про фото)
    Вопрос в прецеденте который создаётся, нарушении и наказании, не думаю что конкретно кукушка сильно волнует испанцев
    Ссылка
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