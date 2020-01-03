Наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули временно приостановлено

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, наложенных на «Райо Вальекано» за поведение своих фанатов по отношению к 30-летнему украинскому форварду «Альбасете» Роману Зозуле в поединке 21-го тура Сегунды.
Напомним, фанаты «Райо» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.
«Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.
Однако RFEF установил, что у «Райо Вальекано» не было достаточно времени для подачи апелляции, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.
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Источник — Marca
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Получается европа ничем не лучше нас.
Получается европа ничем не лучше нас.
Ничем не лучше *белой шизы* и любителей сов из-за которых болельщики страдают. Страдает украинский футбол.
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