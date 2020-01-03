Наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули временно приостановлено

Напомним, фанаты «Райо» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом» . В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.

«Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.

Однако RFEF установил, что у «Райо Вальекано» не было достаточно времени для подачи апелляции, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.