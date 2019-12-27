Райо Вальекано наказан за инцидент с Зозулей

Испанский клуб заплатит штраф, а также будет вынужден частично закрыть трибуны

  • 27.12.2019 16:55
  • 1328 просмотров
  • 2 комментария
Райо Вальекано наказан за инцидент с Зозулей
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Испанский футбольный клуб «Райо Вальекано» наказан за поведение своих фанатов по отношению к 30-летнему украинскому форварду «Альбасете» Роману Зозуле в поединке 21-го тура Сегунды.

Фанаты «Райо» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.

«Райо Вальекано» оштрафован на €18 тысяч и обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 27.12.2019 17:49
    +1
    И всё? Такое наказание до лампочки. Вот если бы впаяли техническое поражение, то может быть это чему то бы и научило недоболельщиков Райо...
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    Letifer
      Letifer, 27.12.2019 17:49
    +1
    А тех поражение???
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 27.12.2019 17:49
    +1
    И всё? Такое наказание до лампочки. Вот если бы впаяли техническое поражение, то может быть это чему то бы и научило недоболельщиков Райо...
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 27.12.2019 17:49
    +1
    А тех поражение???
    Ссылка
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