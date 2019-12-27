Райо Вальекано наказан за инцидент с Зозулей

Испанский футбольный клуб «Райо Вальекано» наказан за поведение своих фанатов по отношению к 30-летнему украинскому форварду «Альбасете» Роману Зозуле в поединке 21-го тура Сегунды.

Фанаты «Райо» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.

«Райо Вальекано» оштрафован на €18 тысяч и обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка.