Победа Ливерпуля, Усик может оспорить пояс WBO с Паркером, трансфер от Юве

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2-е января.

1. Сборная УПЛ 2010-х: Срна, Тайсон и Шавьер под началом Реброва. Sport.ua представляет дрим-тим чемпионата Украины последнего десятилетия.

2. Голы Салаха и Мане принесли Ливерпулю победу над Шеффилдом. Команда Юргена Клоппа продолжает побеждать в АПЛ.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович подписал контракт с Миланом и выбрал номер. Швед подписал соглашение с клубом.

4. «Замену? Да мы пытались!». Sport.ua вспоминает самые яркие фразы 2019-го года из мира спорта.

5. Сейв Лунина - в топ-10 Примеры в сезоне 2018/19. Украинский голкипер попал в хит-парад лучших сейвов.

6. ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус купил вингера Аталанты Кулусевски. Туринский клуб отдал 35 млн евро за 19-летнего игрока.

7. Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO. Украинский супертяжеловес может сразу боксировать за титул.

8. Коринтианс возьмет Сидклея в бесплатную аренду. При этом бразильский клуб будет платить всю зарплату игроку.

9. Ривер Плейт выкупил контракт Карраскаля у Карпат – Transfermarkt. Львовяне получили за колумбийского вингера оговоренные ранее 2,5 миллиона евро.

10. Химик приостановил контракт с американским центровым. Кристиан Джонс покинул Южный.