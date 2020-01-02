«Замену? Да мы пытались!»

Sport.ua вспоминает самые яркие фразы 2019-го года из мира спорта

  • 02.01.2020 14:52
  • 1882 просмотра
  • 3 комментария
«Замену? Да мы пытались!»
© Твиттер. Алексей Михайличенко

2019-й год закончился. Кому-то из спортсменов он подарил радость триумфов, кому-то — горечь поражений, а кое-кому — и то, и другое разом.

Sport.ua предлагает вашему вниманию подборку ярких цитат из мира спорта в 2019-м году.

Юрген КЛОПП, главный тренер «Ливерпуля»:

О том, как он отпраздновал победу «красных» в Лиге чемпионов

- Я стоял в углу и пил пиво, говорил с друзьями и семьей, а затем просто лег спать. Это была хорошая вечеринка.

Элина СВИТОЛИНА, украинская теннисистка:

О том, поступало ли ей предложение от Федерации тенниса Украины участвовать в матчах Кубка Федерации

- Накинулись на меня и говорили, что я не играю только из-за денег… Я считаю, это было низко. Я так много лет играла за сборную, я представляю Украину на мировом уровне каждую неделю в турнирах, и потом говорить, что я предаю Украину из-за денег?

Криштиану РОНАЛДУ, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии:

О разнице между собой и аргентинским бомбардиром «Барселоны» Лионелем Месси

- Разница между нами в том, что я играл в разных командах и выигрывал Лигу чемпионов с разными клубами. Не так много игроков могут похвастаться пятью трофеями Лиги чемпионов.

Тайсон ФЬЮРИ, британский боксер:

О неожиданной победе мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа

- Эта маленькая жирная свинья вышла на коротком уведомлении за три недели до боя. Он уничтожил все пончики в Калифорнии, а затем отправился к человеку, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с помощью лучших ученых Британии… Маленький толстый парень пришел и укатал его в семь раундов!

Игорь СУРКИС, президент киевского «Динамо»:

О критике со стороны болельщиков киевской команды

- Они только сидят в интернете и гадости пишут. Может, им лицо Суркиса не нравится, и они пишут гадости про меня.

Ярослав РАКИЦКИЙ, защитник питерского «Зенита»:

О решении уйти из сборной Украины (Ракицкий не вызывался в сборную с момента перехода из «Шахтера в «Зенит» в январе 2019-го года — прим. ред.)

- Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы — молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызова в Команду на протяжении всего 2019-го года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Роман ЯРЕМЧУК, форвард «Гента» и сборной Украины:

Об установке, которую дал главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко перед матчем отбора на Евро-2020 против Сербии (5:0)

- Установка перед матчем с Сербией? Не буду рассказывать конкретно, что говорил Шевченко, но бутылки летали по всей раздевалке. Мне казалось, он хотел сам выйти на поле. Крепкие слова, бутылки летали. Я первый раз видел Шевченко таким.

Лионель МЕССИ, форвард «Барселоны» и сборной Аргентины:

Об обидном поражении от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0, 0:4)

- В целом, весь сезон хороший, если исключить матч с «Ливерпулем». Этот поединок испортил нам весь сезон. Это был очень тяжелый удар, и мы не сразу оправились после этого.

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, экс-владелец харьковского «Металлиста»:

О том, продолжает ли он болеть за «Металлист»

- Я же говорил, что я — человек последовательный. Я сказал — за «Металлист», значит, будем топить только за «Металлист».

Дэвид ХЭЙ, британский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBО:

О перспективах украинского бойца Александра Усика с супертяжелой весовой категории

- Пропустив удар в первом тяжелом весе, он будет потрясен, но если он сделает это в супертяжелом — отправится спать.

Александр ХАЦКЕВИЧ, экс-тренер киевского «Динамо»:

Об украинском спортивном журналисте Андрее Шахове

- После выигрышной встречи ни одного вопроса не задается от Шахова. Если команда выиграла, то он в сторонке, с компьютером, бокальчик пива, бутерброд, и все. Команда проиграла — в первом ряду, тянет руку. Это лично мое мнение. Такое ощущение, что человек купил себе вентилятор и поставил его возле унитаза. И он терпит, ждет, ему уже в туалет хочется, но нет повода, чтобы вот это говно на вентилятор пустить. И как только появляется повод, ничья или поражение — говно летит во все стороны.

Артем ФРАНКОВ, главный редактор журнала «Футбол»:

О словах Хацкевича насчет Шахова

- Блистательный полузащитник и, быть может, неплохой человек, но никакущий тренер-неудачник, слившийся на всех своих рабочих местах и сливший все свои команды, работавший так долго лишь из-за долготерпения и доброты работодателей! Слышите меня? Найдите себе клуб или сборную, добейтесь с ними успеха и после этого будете раскрывать рот. В данный момент вы просто клоун-неудачник, усугубляющий свое положение неадекватными высказываниями. Вы ничего не поняли. Вы ничему не научились.

Энтони ДЖОШУА, британский боксер

О своих возможных будущих соперниках

- Об этих ребятах я давно говорю… Я уважаю их, но сам вызывать на бой не собираюсь. Когда Уайлдер, Усик или Фьюри будут готовы — пусть позвонят мне.

Александр ЗИНЧЕНКО, футболист сборной Украины и «Манчестер Сити»:

О том, что «горожане» третий год подряд играют с «Шахтером» в Харькове в рамках Лиги чемпионов

- Им (игрокам «Манчестер Сити» — прим. ред.) уже не нужны экскурсии. Они уже сами могут здесь их проводить, они не новички. Многие уже присматривают в Харькове квартиры.

Артем ФЕДЕЦКИЙ, экс-футболист «Карпат» и сборной Украины:

О бывшем вице-президенте «Карпат» Олеге Смалийчуке

- Это гнилой и несолидный человек…  Он пощипал, пощипал мелочь, и, как воришка, сбежал из клуба… Не знаю, какой он менеджер в футболе, но пусть собирает апельсины, у него это классно получается.

Александр ПЕТРАКОВ, экс-тренер сборной Украины по футболу U-20, выигравшей ЧМ в Польше:

О запрете президента «Динамо» Игоря Суркиса юным футболистам киевской команды посетить церемонию награждения премиальными игроков и тренеров сборной Украины U-20

- Президент «Динамо» не отпустил игроков киевского клуба на этот вечер. Он запретил им приходить, поэтому я расстроен. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили.

Вита СЕМЕРЕНКО, украинская биатлонистка:

О минувшем биатлонном сезоне

- Сезон вообще был очень тяжелым — худшим в моей спортивной карьере.

Жасмин ЛЕННАРД, английская модель, актриса и телеведущая, экс-девушка португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду:

О темных сторонах Роналду

- В откровенной беседе он признается, что у него серьезные проблемы с психологическим здоровьем. Его детей и девушек окружает ложь. Он — запугиватель и лжец. Вся его жизнь — это ложь, а он сам — гребаный психопат. Какого черта ты о себе возомнил, Криштиану.

Ультрас киевского «Динамо»:

О том, что в матче с «Шахтером» они имитировали звуки сов, а не обезьян

- Мы решили сделать акцию в поддержку сов. Я не знаю, как вообще можно не отличить звук совы от звука обезьяны, потому что они совершенно разные!

Владимир БРЫНЗАК, президент Федерации биатлона Украины:

О российских биатлонистах, попавшихся на допинге

- Вор должен сидеть в тюрьме. Виноват — должен быть наказан. Не виноват — нанимай адвокатов и судись. Уже надо бороться не только с допингом, но и с астматиками, остальными биатлонистами, использующими медицинские исключения.

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины по футболу:

О том, чему он научился, работая с легендарными тренерами

- Мне они все нравились: и Лобановский, и Анчелотти, и Моуриньо. У каждого из них было нечто свое, специфическое и неповторимое. Но главное, что все они мне привили — это искусство побеждать. Ты можешь быть отличным тренером или менеджером, но без побед ты будешь никто.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО, главный тренер «Динамо» Киев:

О том, почему он не сделал замену во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1)

- Замену? Да мы пытались сделать!

Джервонта ДЭВИС, американский боксер:

О своем отношении к украинскому бойцу Василию Ломаченко

- Ублюдок сказал, что подерется со мной бесплатно... Теперь я даже не буду обращать на него внимания!

Юрий ГАНУС, генеральный директор РУСАДА:

О решение WADA о дисквалифицировать Россию от участия в соревнованиях на четыре года

- Мы упали в дерьмо. Так же, как с легкой атлетикой. Там все совсем плохо. Оттуда, наверное, вообще никого не допустят до Олимпиады.

Конечно, это лишь малая часть цитат. Делитесь в комментариях фразами, которые запомнились именно вам.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.01.2020 15:24
    0
    и смех и грех
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 02.01.2020 15:22
    0
    А где: "Алле, чистый гол!"
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 02.01.2020 15:18
    +1
    Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО, главный тренер «Динамо» Киев:
    О том, почему он не сделал замену во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1)
    - Замену? Да мы пытались сделать!
    Як на мене то це топ))) Перше місце!!!
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 02.01.2020 15:18
    +1
    Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО, главный тренер «Динамо» Киев:
    О том, почему он не сделал замену во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1)
    - Замену? Да мы пытались сделать!
    Як на мене то це топ))) Перше місце!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.01.2020 15:24
    0
    и смех и грех
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 02.01.2020 15:22
    0
    А где: "Алле, чистый гол!"
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