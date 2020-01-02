Ривер Плейт выкупил контракт Карраскаля у Карпат – Transfermarkt

Вингер «Карпат» Хорхе Карраскаль, который минувший год провел на правах аренды в «Ривер Плейте», стал полноправным игроком аргентинского клуба.
По крайней мере, по информации портала Transfermarkt, с 1 января Хорхе Карраскаль значится уже на контракте в «Ривер Плейте», который заплатил «Карпатам» ранее оговоренные 2,5 миллиона евро.
Официально клубы о сделке пока не сообщали.
Напомним, ранее президент «Ривер Плейт» Родольфо Д’Онофрио подтвердил, что его клуб выкупит Хорхе Карраскаля у «Карпат», активировав соответствующую опцию в арендном соглашении.
Источник — Transfermarkt
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