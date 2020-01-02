Сборная УПЛ 2010-х: Срна, Тайсон и Шавьер под началом Реброва

Для украинской Премьер-лиги 2010-тые оказались весьма разношерстным периодом в истории. Если в начале наш чемпионат «обрастал жирком», то ныне он во многом существует на прежних запасах и практически ничего не аккумулирует с точки зрения задела на будущее.

Розыгрыш УПЛ-2013/14 вообще оказался наиболее интересным и интригующим за все время проведения национального чемпионата в независимой Украине. Четвертое место от первого на финише отделили 12 очков, но четвертым стало «Динамо», а первым – «Шахтер». На второй же строчке оказался «Днепр», который проиграл «горнякам» лишь 6 пунктов, а третьим к финишу пришел «Металлист» с 2-очковым отставанием от «днепрян». Увы, ныне в профессиональном футболе Украины уже нет ни «Днепра», ни «Металлиста», ни многих других славных команд, но время новогодних праздников мы все-таки подведем своеобразный итог всего того, что происходило в элите отечественного футбола в 2010-х, составив символическую сборную этого периода. Отметим сразу, что выбор предстоял непростой и многих очень достойных кандидатов пришлось оставить «за бортом» из-за весьма банальной причины – в состав могут попасть только одиннадцать лучших. Если вы в каких-то моментах не согласны с авторской точкой зрения – в комментариях всегда рады услышать лично ваше мнение и, было бы неплохо, еще и аргументированное его обоснование.

Вратарь – Андрей ПЯТОВ

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 7 титулов чемпиона

Матчи в УПЛ: 326 матчей, 221 пропущенный мяч

2010-тые – это период расцвета карьеры Андрея Пятова, которому удалось достойно заменить в украинском футболе прежнюю вратарскую легенду в лице Александра Шовковского. За этот период Пятову удалось выиграть конкуренцию в «Шахтере» и в сборной Украины у многих талантливых и умелых вратарей. Лишь Александру Рыбке удалось на какой-то период всерьез вытеснить Андрея из рамки ворот «горняцкой» команды, но в силу всем известной истории оставить Пятова в резервистах этому киперу так и не удалось.

Ныне Пятов в свои 35 лет продолжает уверенно занимать пост № 1 не только в клубе, но и в национальной сборной Украины. Он, как и практически любой вратарь, не безошибочен, но умеет уверенно играть ногами и обладает потрясающей стойкостью, что делает Пятова однозначно лучшим вратарем рассматриваемого периода в УПЛ.

Правый защитник – Дарио СРНА

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 6 титулов чемпиона

Матчи в УПЛ: 339 матчей, 33 гола

Хорватский легионер стал не только символом «Шахтера» последних полутора десятилетий, но и своеобразным мерилом для всех футболистов, выступающих в УПЛ на его позиции. Дарио Срна – это практически в каждом матче генератор моментов для «горняков» на правом фланге, который не уставал отрабатывать не только впереди, но и непосредственно в обороне.

Важно, что Срне удалось стать той фигурой в украинском футболе, по отношению к которой практически нет равнодушных. Болельщики «Шахтера» его ценят и уважают, а поклонники «Динамо» и некоторых других команд в большинстве своем категорически не воспринимают в силу ряда факторов. Но, пожалуй, таким и должен быть капитан в современном футболе – или вы всерьез считаете, что, например, капитана «Ливерпуля» любят и почитают болельщики «Манчестер Юнайтед»? Футбол – это соперничество, где нельзя угождать обеим сторонам.

Центральный защитник – Папа ГУЙЕ

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Металлист», «Днепр», «Карпаты», «Днепр-1»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: вице-чемпион (сезон-2012/13)

Матчи в УПЛ: 296 матчей, 5 голов

Сенегалец Папа Гуйе – личность однозначно легендарная для украинской Премьер-лиги последних 10-15 лет. Расцвет карьеры этого футболиста пришелся на время в «Металлисте», где Мирон Маркевич определил Гуйе в центр обороны. Мощный и цепкий на поле Папа в повседневной жизни всегда приветливый и жизнерадостный. Он уважительно относился к болельщикам, а потому очень переживал, как воспримут его переход из «Металлиста» в «Днепр». Но это было не предательство, а реалии отечественного футбола, когда маститые команды одна за другой сходили с авансцены, а футболистам нужно было продолжать оставаться на топ-уровне.

Безусловно, многие могут вспомнить Домагоя Виду или Александара Драговича из «Динамо». Кто-то, возможно, замолвит слово об Александре Кучере или Ярославе Ракицком из «Шахтера», но Папа Гуйе – это глыба для УПЛ, на счету которой более 270 матчей в этом турнире. Столь потрясающая лояльность к чемпионату для легионера – вещь в современных реалиях не столь и распространенная. Да, ныне Папа Гуйе в «Днепре-1» уже не тот, как когда-то, но даже в свои 35 лет он старается быть максимально полезен, являясь, к примеру, лучшим по качеству ведения верховых единоборств (81,8% успешных действий) игроком УПЛ в сезоне-2019/20.

Центральный защитник – Евгений ХАЧЕРИДИ

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Динамо»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 2 титула чемпиона

Матчи в УПЛ: 150 матчей, 6 голов

Воспитанник мелитопольского футбола Евгений Хачериди в большой футбол попал во многом благодаря легендарному экс-тренеру «Волыни» Виталию Кварцяному, но по-настоящему знаменитым стал благодаря многолетним выступлениям за «Динамо». В киевской команде место в основе Хачериди практически всегда было незыблемым, хотя Евгений порою и не справлялся с психологической нагрузкой, что выливалось в абсолютно бессмысленные карточки.

Но с точки зрения способностей и качества игры в лучшие времена Хачериди – один из лучших украинских защитников последнего десятилетия. Во многом благодаря ему «Динамо» удалось в середине «десятых» прервать пятилетнюю чемпионскую гегемонию «Шахтера», но впоследствии то ли у защитника пропала мотивация, то ли тренерский штаб «бело-синих» не смог найти правильный подход к работе с Хачериди, но Евгений ушел и пока вне «Динамо» абсолютно не блистает. Как бы там ни было, но сборная УПЛ 2010-х без Хачериди вряд ли была бы полноценной.

Левый защитник – ИСМАИЛИ

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 5 титулов чемпиона

Матчи в УПЛ: 130 матчей, 13 голов

В «Шахтер» Исмаили прибыл еще в 2013 году, но при Луческу заиграть на топ-уровне ему не удалось. Безоговорочным игроком основы и одним из самых ценных футболистов команды этому бразильцу удалось стать уже при Паулу Фонсеке. Исмаили порой кажется абсолютно двужильным в своих постоянных перемещениях по флангу от обороны в атаку и наоборот.

Неслучайно в современном «Шахтере» именно Исмаили является самым ценным активом клуба по версии Transfermarkt – 19 миллионов евро. От его игры во многом зависит опасность, которую «горняки» могут представлять соперникам с левого фланга, ставшего едва ли не ключевой зоной «Шахтера» после ухода из команды Дарио Срны. В УПЛ по значимости и роли нынешний Исмаили по амплуа сопоставим с Андреем Несмачным, некогда отменно «выжигавшим» левую «бровку» в «Динамо».

Опорный полузащитник – ФЕРНАНДИНЬО

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 3 титула чемпиона

Матчи в УПЛ: 184 матча, 31 гол

В этом десятилетии Фернандиньо в УПЛ провел только три сезона, каждый из которых стал для него лично и «Шахтера»в целом «золотым». Роль этого игрока в команде Луческу невозможно недооценить. Возможно, Ферна не всегда действовал броско и ярко, но от его активности на поле всегда зависела едва ли не вся игра «горняков». Бразилец отменно справлялся как с диспетчерскими качествами, так и выполнял функцию классического разрушителя.

Продажа Фернандиньо в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро, равно как и способность бразильца застолбить за собой на долгие сезоны место основного игрока в стане «горожан», не вызывают никаких удивлений. Даже Тарас Степаненко, который впоследствии фактически и сменил Ферну в составе «Шахтера» и куда больше провел за «горняков» матчей в 2010-х, в одном из интервью признавался, что считает лучшим легионером в истории УПЛ именно Фернандиньо. А коль так, то позволим себе включить в состав именно этого бразильца, а не Степаненко, чьи заслуги и достижения по меркам УПЛ также выглядят фантастически.

Правый полузащитник – Андрей ЯРМОЛЕНКО

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Динамо»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 2 титула чемпиона

Матчи в УПЛ: 228 матчей, 99 голов

Андрей Ярмоленко – яркий пример футболиста, который сумел построить блестящую карьеру в отечественном чемпионате. Да, возможно, за границу он переехал уже несколько поздно, зато в УПЛ он был по-настоящему гениален. Увы, период карьеры Ярмоленко в «Динамо» попал на не самые лучшие времена в истории этого клуба, но два чемпионских титула команды Сергея Реброва – это в определенной степени серьезная часть заслуг Андрея. Сколько голов Ярмоленко оказывались решающими в те времена для бело-синей команды сейчас и не вспомнить…

Важно, что место в нашей команде Ярмоленко выиграл на фоне потрясающей конкуренции со стороны Марлоса и Виктора Цыганкова. Но на фоне первого Андрей выделяется тем, что был фактически единоличным лидером и опорой своей команды, что Марлосу ни в «Металлисте», ни в «Шахтере» все-таки повторить не удалось, а Цыганкова с Ярмоленко пока еще слишком рано сравнивать в силу молодости первого. Возможно, когда-то Виктор и сможет превзойти предшественника, но тогда, вероятно, речь будет идти уже о сборной УПЛ 2020-х…

Левый полузащитник – ТАЙСОН

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Металлист», «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 5 титулов чемпиона

Матчи в УПЛ: 212 матчей, 45 голов

В Украину Тайсон перебрался как раз в середине 2010 года. Сперва с ним пришлось как следует поработать в «Металлисте» Мирону Маркевичу. Опытный украинский наставник не перестает делиться воспоминаниями о непростых первых годах работы с бразильцем, который обладает весьма специфичным характером. Но со временем работа Маркевича принесла свои плоды и Тайсон превратился в одну из главных звезд харьковской команды.

Переход в «Шахтер» позволил бразильцу и вовсе стать своего рода бриллиантом для УПЛ. Неслучайно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на церемонии вручения Тайсону награды лучшего футболиста по итогам 2019 года в отечественном футболе буквально засыпал хавбека комплиментами. Возможно, ныне Тайсона «Шахтеру» действительно пора отпускать, но вряд ли кто-то всерьез будет спорить с тем, что бразильцу удалось провести потрясающие 9,5 лет в Украине.

Центральный атакующий полузащитник – Генрих МХИТАРЯН

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Металлург» Донецк, «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 3 титула чемпиона

Матчи в УПЛ: 109 матчей, 50 голов

Составляя символическую сборную УПЛ 2010-х просто невозможно не вспомнить о Генрихе Мхитаряне. Этому армянину удалось построить великолепную карьеру в нашей стране. Еще летом 2009 года он перебрался в донецкий «Металлург» фактически никому неизвестным легионером, которых в УПЛ за всю ее историю было немало. Однако спустя четыре сезона Мхитарян покидал Украину футболистом топ-калибра, сумевшим переписать немало рекордов турнира (достаточно вспомнить феноменальную результативность Генриха в своем последнем сезоне в УПЛ).

Важно, что Мхитарян каждый свой сезон в УПЛ прогрессировал. Генрих сумел также вовремя покинуть нашу лигу, чтобы сделать очередной шаг вверх в карьере, коим стала дортмундская «Боруссия». Увы, после Германии армянский хавбек никак не может обрести себя и вновь начать демонстрировать ту игру, за которую его многие полюбили в Украине. Впрочем, этот этап карьеры Генриха уже никоим образом не связан с темой нашего сегодняшнего разговора.

Центральный атакующий полузащитник – Клейтон ШАВЬЕР

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Металлист»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: вице-чемпион (сезон-2012/13)

Матчи в УПЛ: 109 матчей, 46 голов

Если «Шахтер» предпочитал привозить в Украину молодых бразильцев, то в «Металлисте» пошли иным путем. В частности, Клейтон Шавьер оказался в Харькове летом 2010 года, когда ему было уже 27. Серьезный опыт, наработанный в бразильских лигах, помог Шавьеру быстро проявить свои лучшие качества и в УПЛ. Клейтон был, пожалуй, самым тонким и творческим игроком того блестящего «Металлиста», который удалось построить трио в лице президента Ярославского, спортивного директора Красникова и главного тренера Маркевича.

В Украине Шавьеру пришлось столкнуться с целым рядом сложностей, в том числе и личностного характера, но он сумел со всем этим справиться и оставаться лидером команды на поле. И пускай «первым после Бога» харьковские болельщики называли Марко Девича, но вряд ли кто-то из них поставит под сомнение талант и способности Клейтона Шавьера, который был для «Металлиста» таким себе гениальным волшебником – ни больше, ни меньше.

Нападающий – Жуниор МОРАЕС

Выступал в 2010-х в УПЛ за: «Металлург» Донецк, «Динамо», «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 2 титула чемпиона

Матчи в УПЛ: 160 матчей, 91 гол

Да, в 2010-х в УПЛ поиграло немало очень серьезных и качественных форвардов. На это время пришелся закат карьеры легендарного Андрея Шевченко, середина пути Артема Милевского, прекрасные годы в Харькове ставшего легендой для «Металлиста» Марко Девича, хорошая результативность за «Динамо» от Брауна Идейе… Однако, если брать «десятые» в общем, то нет сомнений, что лучшим форвардом УПЛ за этот период является Жуниор Мораес.

Этот бразилец, получивший впоследствии украинский паспорт и право выступлений за «сине-желтых», добился по-настоящему существенного прогресса именно в УПЛ. Начинал свои выступления в лиге Мораес с донецкого «Металлурга», где демонстрировал очень пристойную результативность. Банкротство и последующее исчезновение клуба привели к переходу Жуниора в «Динамо», где форвард сумел выиграть конкуренцию и помочь команде в сезоне-2015/16 второй раз кряду стать чемпионом Украины. Затем Мораес подался в «Шахтер», где также смог выиграть конкуренцию у Бланко-Лещука, Кайоде, Борячука и других, став безоговорочно ключевым нападающим команды. Возможно, Жуниор Мораес и не демонстрирует броский и яркий футбол, но в УПЛ всегда обеспечивал своим командам главное, что требуется от форварда – забитые мячи. Разве после этого мы вправе требовать всерьез что-то еще?

Главный тренер – Сергей РЕБРОВ

Работал в 2010-х в УПЛ с «Динамо»

Высшее достижение в УПЛ в 2010-х: 2 титула чемпиона

Выбрать главного тренера для такой команды – задача не менее сложная, чем обоснованно подобрать кандидата на каждую позицию. Конечно, нельзя обходить вниманием качественную работу Мирона Маркевича с «Металлистом», Хуанде Рамоса с «Днепром», не говоря уже о феноменальных результатах Мирчи Луческу с «Шахтером». Однако мы коучем символической команды 2010-х в УПЛ выбрали Сергея Реброва, который в непростые времена принял «Динамо» и смог не только навязать достойную борьбу «Шахтеру» за титулы, но и дважды кряду обходил «горняков» в такой борьбе. Сложно сказать, привели ли эти две неудачи к тому, что в донецком клубе пришли к решению не продлевать контракт с Луческу, но в качестве одного из факторов, вероятно, выступили как минимум.

Да, третий титул кряду Реброву с «Динамо» не дал взять уже Паулу Фонсека, но в целом работа этого специалиста с «бело-синими» достойна уважения. Даже спустя несколько лет после ухода Сергея Станиславовича с поста наставника киевлян, не оставляет ощущение, что руководство «Динамо» не дало тренеру реализовать и двух третей того, что способен был бы дать коллективу Ребров. Банально, но этому наставнику не хватило полноты власти в клубе, чтобы вывести его из крутого пике и, возможно, попробовать вернуть на прежние вершины. Что ж, теперь боссы «Динамо», поглядывая на результаты работы Реброва в Венгрии с «Ференцварошем» могут только сожалеть о своей же недальновидности, а болельщики киевской команды с тоской в душе вспоминать те несколько лет столь сладостного вернувшегося к ним доминирования над «Шахтером»…

Алексей СЛИВЧЕНКО