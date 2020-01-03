ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус купил вингера Аталанты Кулусевски

Туринский клуб отдал 35 млн евро за 19-летнего игрока

  • 03.01.2020 01:19
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ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус купил вингера Аталанты Кулусевски
© Parma Calcio 1913. Деян Кулусевски
Хавбек «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб отдал за футболиста 35 миллионов евро без учета бонусов. Контракт с «Ювентусом» игрок подписал сроком до лета 2024 года.
 
Сумма трансфера шведа может вырасти еще на 9 млн евро за счет различного рода бонусов. Вторую часть нынешнего сезона футболист проведет на правах аренды в «Парме», за которую он выступал на аналогичных условиях с минувшего лета.
 
В текущем сезоне Кулусевски провел за «Парму» 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. В активе футболиста один матч за сборную Швеции по футболу.
 
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Источник — ФК Ювентус

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