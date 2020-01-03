ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус купил вингера Аталанты Кулусевски

Хавбек «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб отдал за футболиста 35 миллионов евро без учета бонусов. Контракт с «Ювентусом» игрок подписал сроком до лета 2024 года.

Сумма трансфера шведа может вырасти еще на 9 млн евро за счет различного рода бонусов. Вторую часть нынешнего сезона футболист проведет на правах аренды в «Парме», за которую он выступал на аналогичных условиях с минувшего лета.

В текущем сезоне Кулусевски провел за «Парму» 19 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. В активе футболиста один матч за сборную Швеции по футболу.